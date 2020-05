Frankowicze w ofensywie w sporach z bankami

W I kwartale 2020 roku około 88 proc. sądowych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego było korzystne dla konsumentów - wynika z najświeższych danych kancelarii Votum.

Ugody mało realne

Jaką sytuację mamy w sądach? Z danych ZBP wyczytać można, że sądzi się zaledwie 3,6 proc. posiadaczy kredytów - czyli mniej niż co dwudziesty piąty. Ale z zestawienia kancelarii Votum wynika jednak, że co do meritum frankowicze są w wyraźniej ofensywie. Zgodnie z szacunkami, w IV kwartale 2019 roku korzystnych dla konsumentów było około 74 proc. sądowych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego, a w I kwartale 2020 roku - około 88 proc..Kancelaria dotarła do 145 wyroków wydanych w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku. 128 spraw wygrali klienci; wśród wyroków pomyślnych dla konsumentów w I kwartale 2020 roku 69 proc. przypadków zakończyło się unieważnieniem umowy, a w 22 proc. spraw doszło do tzw. odfrankowienia, a więc ustalenia, że kredyt jest złotówkowy z zachowaniem oprocentowania opartego na LIBOR.Z informacji Votum wynika, że w I kwartale 2020 roku na 36 wyroków prawomocnych 29 było korzystnych dla klientów banków. Najwięcej wyroków zapadło w sprawach dotyczących mBanku - 35 oraz Getin Noble Banku - 32.Osoby z kredytami frankowymi, które nie podjęły jeszcze żadnych kroków, mogą być zdezorientowane. Co więc powinny zrobić?- W moim przekonaniu nie należy czekać, lecz działać. Systemowych rozwiązań w tej kwestii raczej nie należy oczekiwać, zmiany stanowiska banków - również. Jedyną możliwością w obecnej sytuacji jest wniesienie pozwu przeciwko bankowi. Niestety, banki nie są skłonne do negocjowania z klientami i zawierania ugód. Co prawda takie informacje pojawiają się w mediach, ale nie słyszałam jeszcze, aby taka ugoda doszła do skutku. Nie wiadomo również z jakimi propozycjami wystąpią banki, jeśli w ogóle wystąpią – uważa Aleksandra Kośla.Co więcej, na podstawie obserwacji rynku widać, że prawnicy prowadzący sprawy frankowiczów zgadzają się co do tego, że sytuacja osób, które wytoczyły powództwa, znacznie się poprawiła w skali kilku ostatnich lat. Prawdopodobnie to właśnie z tego wynika aktywność banków w mediach; frankowicze nie chcą pozostać dłużni.- Oceniając pokrótce aktualne orzecznictwo: wydaje się, że polskie sądy nie mają już wątpliwości, że klauzule pozwalające bankowi za dowolne ustalenie kursu waluty, który następnie ma zastosowanie do wyliczenia kwoty kredytu oraz kwot poszczególnych rat, są abuzywne (niedozwolone - przyp red.) – wyjaśnia Aleksandra Kośla. - Po wyroku TSUE powinno być także zupełnie jasne, że takich klauzul nie może zastąpić w umowie przepis ogólny ani inny zapis, który mógłby posłużyć do utrzymania umowy w mocy.Pojawiają się jednak coraz to nowe wątpliwości sądów w odpowiedzi na argumenty banków - przykład: nowe pytania do TSUE zadane przez sąd w Gdańsku.- Nie powinno to jednak zniechęcać kredytobiorców do wszczynania postępowań. Argumentem za tym, aby się spieszyć, jest przedawnienie – raty zapłacone dawniej niż 10 lat przed wszczęciem procesu, mogą zostać uznane przez sąd za przedawnione, a tym samym kredytobiorca nie odzyska tych kwot. Jednocześnie do sądów trafia coraz więcej spraw, przez co terminy ich rozpoznawania są coraz bardziej odległe – mówi Aleksandra Kośla.Jej zdaniem, kredytobiorcy nie powinni także rezygnować z walki ze względu na pozwy wytaczane przez banki o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Taka konstrukcja nie ma żadnych podstaw prawnych i żaden podobny pozew nie został pozytywnie rozpatrzony przez sąd - podkreśla prawniczka.