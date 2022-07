Frankowicze wygrywają w sądach. Liczba wyroków przekroczyła 4 tys.

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła do co najmniej 4 04 0 z 703 wyroków rok wcześniej. Po wakacjach miesięcznie na rynku może zapadać od 1 500 do 2 000 wyroków - ocenia prezes Votum Robin Lawyer Kacper Jankowski.

Wśród 4041 wyroków zapadłych w pierwszym półroczu 2022 roku aż 3917 (97 proc.) zakończyło się na korzyść kredytobiorców.

Strategia i działania banków nie uległy zmianie i postępowanie w sprawach frankowych toczy się zarówno przed sądem I, jak i II instancji.

Nastąpiło wyraźne przyspieszenie postępowań sądowych. Wyroki potrafią zapaść od 4 do 6 miesięcy od wydania wyroku I instancji.

- Nasze dotychczasowe doświadczenie oraz przeprowadzone analizy pozwalają założyć, że po intensywnej pierwszej połowie roku, po okresie wakacyjnym możemy spodziewać się dalszego wzrostu, nie tylko liczby spraw kierowanych do sądów, ale samych wyroków, w szczególności prawomocnych. Nie będę zaskoczony, jeżeli miesięcznie na rynku będzie zapadało od 1 500 do 2 000 wyroków. Zgodnie z naszymi szacunkami, w sprawach klientów GK Votum powinniśmy osiągnąć kolejne rekordowe wolumeny - powiedział PAP Biznes Jankowski.

Z danych rynkowych zebranych przez Votum Robin Lawyers wynika, że wśród 4041 wyroków zapadłych w pierwszym półroczu 2022 roku aż 3917 (97 proc.) zakończyło się na korzyść kredytobiorców, w 117 (3 proc.) przypadkach górą były banki, a w 7 sprawach sąd II instancji uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W przypadku wyroków korzystnych dominują rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność umowy kredytowej, których w pierwszym półroczu zapadło 3746. W przypadku odfrankowienia, czyli utrzymania umowy w mocy bez nieuczciwych zapisów umownych dotyczących klauzuli przeliczeniowej, zapadło 166 wyroków.

W pierwszym półroczu 2022 roku odsetek spraw wygrywanych przez frankowiczów wzrósł do 97 proc., z 94 proc. w pierwszej połowie 2021 roku.

Będzie przyspieszenie

W pierwszym półroczu 2022 roku zapadło łącznie 656 wyroków przed sądami II instancji, z czego 646 (98,5 proc.) było korzystnych dla kredytobiorców, a 10 (1,5 proc.) spraw wygrały banki. Dla porównania w pierwszej połowie 2021 roku zapadły 52 wyroki, z czego 51 było korzystnych dla kredytobiorców, a jeden dla banków.

W ocenie Votum, strategia i działania banków nie uległy zmianie i postępowanie w sprawach frankowych toczy się zarówno przed sądem I, jak i II instancji.

- W prowadzonych przez nas sprawach widzimy wyraźne przyspieszenie postępowań sądowych, gdzie wyroki potrafią zapaść od 4 do 6 miesięcy od wydania wyroku I instancji. Nie brakuje również spraw zakończonych prawomocnie w niespełna 12 miesięcy. Natomiast średni czas postępowania oscyluje w granicach 16 miesięcy – komentuje Jankowski. - Oczywiście czas trwania postępowania, zawsze będzie uzależniony od obłożenia referatu danego sądu i sposobu prowadzenia postępowania, ale na kanwie naszych spraw obserwujemy przyśpieszenie - zaznacza.

Z danych Votum wynika, że sądy powszechne dotychczas oddalały roszczenia banków w zakresie bezumownego korzystania z kapitału, wskazując, że nie znajdują one podstaw w polskim porządku prawnym i byłyby sprzeczne z treścią Dyrektywy 93/13.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl