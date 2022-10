Frankowicze z Getin Noble Banku w opałach

Tematem numer jeden wśród frankowiczów jest dziś sytuacja finansowa Getinu i jego przymusowa restrukturyzacja, a także tematy pod tytułem „co dalej z moją sprawą”, bądź „co dalej z moim kredytem frankowym”.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W piątek BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku.

Getin został dotychczas pozwany w ponad 9500 sprawach o łącznej wartości 3,3 mld złotych.

Największa „fala uderzeniowa” pozwów sądowych dopiero przed Getinem, zaś utworzona rezerwa na ryzyko prawne kredytów walutowych przez Getin wynosi 1,3 mld złotych, czyli zaledwie 15 proc. wartości całego „portfela kredytów walutowych” (ok. 9 mld złotych) - mówi adwokat Mikołaj Badziąg z Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy.

W piątek BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku; jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych.

Pomimo uspokajających zapewnień ze strony BFG klienci Getin Noble Banku masowo logują się do bankowości elektronicznej, chcąc jak najszybciej dokonać przelewu swoich pieniędzy. Nastąpiła blokada systemu.

Getin został dotychczas pozwany w ponad 9500 sprawach o łącznej wartości 3,3 mld złotych

Zaniepokojeni i zdezorientowani są nie tylko klienci, którzy w Getin Banku przekształconym obecnie w nowy Bank BFG, mają konta. Informacji szukają również kredytobiorcy, którzy związali się z bankiem kredytem frankowym.

- Sytuacja dla kredytobiorców, którzy zawarli z Getin Noble Bank kredyty indeksowane do waluty obcej, faktycznie nie jest kolorowa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kredyty frankowe zostały – w przeciwieństwie do pozostałych produktów banku – przy Getinie. Co oznacza, że kredyty walutowe pozostały przy podmiocie rezydualnym, który rozpoczął przymusową restrukturyzację - mówi w rozmowie z WNP.PL adwokat Mikołaj Badziąg z Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy.

Jak wynika z najnowszych danych (na koniec I kwartału 2022 roku), Getin został dotychczas pozwany w ponad 9500 sprawach o łącznej wartości 3,3 mld złotych. Stanowi to niewielką część wszystkich zawartych przez poprzedników prawnych Getinu umów odnoszących się do walut obcych. Zatem największa „fala uderzeniowa” pozwów sądowych dopiero przed Getinem, zaś utworzona rezerwa na ryzyko prawne kredytów walutowych przez Getin wynosi 1,3 mld złotych, czyli zaledwie 15 proc. wartości całego „portfela kredytów walutowych” (ok. 9 mld złotych).

Getin: Jak w takiej sytuacji powinni zachować się kredytobiorcy?

- Wbrew pozorom w dużo lepszej sytuacji są ci z kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu nie spłacili równowartości kapitału pierwotnie im udostępnionego przez bank. Dotyczy to zarówno tych kredytobiorców, którzy złożyli już pozew do sądu, jak i tych którzy jeszcze nie zdecydowali się wystąpić na drogę sądową. Ich sytuacja jest lepsza dlatego, że nie muszą się martwić, iż bank nie zwróci im nadpłaconych (ponad pierwotnie wypłacony kapitał) kwot – dodaje Mikołaj Badziąg.

W jego ocenie, w dużo gorszej sytuacji są kredytobiorcy, którzy nadpłacili już pierwotnie udostępniony im kapitał, gdyż z dnia na dzień – z uwagi na niewielkie zasoby finansowe Getinu – wypłacalność banku maleje. I nawet w przypadku wygranej sprawy w całości, tj. unieważnienie umowy kredytowej, a w konsekwencji zasądzenie, ci kredytobiorcy mogą już nie odzyskać kwot nadpłaconych ponad początkowo udostępniony kapitał. W tej sytuacji, będzie dominowała zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

- Ponadto kredytobiorcy, którzy nadpłacili już pierwotnie wypłacony kapitał oraz ich sprawa toczy się już w sądzie, powinni niezwłocznie złożyć wnioski o zabezpieczenie, poprzez zaprzestanie spłacania dalszych rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz banku, przez czas trwania postępowania – wskazuje adwokat. - Zatem kredytobiorcy, których sprawy nie są jeszcze w sądach, powinni niezwłocznie przemyśleć, czy nie skierować powództwa przeciwko bankowi jeszcze w tym roku - dodaje.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl