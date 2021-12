Frederik Van De Velde będzie nowym dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland

Frederik Van De Velde od początku 2022 r. będzie nowym dyrektorem generalnym koncernu stalowego ArcelorMittal Poland. Prezesem tej hutniczej spółki pozostaje Sanjay Samaddar, który dotąd łączył obie funkcje - Van De Velde przez ostatnie blisko 11 miesięcy był jego zastępcą.

"Z Frederikiem pracuję od 11 miesięcy i jestem pod wrażeniem tempa, w jakim zapoznał się ze złożoną działalnością ArcelorMittal Poland. Biorąc pod uwagę ogrom jego doświadczenia w hutnictwie, jestem pewien, że odegra ważną rolę w przejściu zakładów ArcelorMittal Poland na produkcję stali o znacznie niższym śladzie węglowym" - skomentował prezes Sanjay Samaddar, cytowany we wtorkowym komunikacie prasowym koncernu.

Nowy dyrektor generalny spółki jest związany z koncernem ArcelorMittal od 23 lat. Zaczynał jako kierownik produkcji na jednym z wydziałów huty w belgijskiej Gandawie, był też asystentem na tamtejszym uniwersytecie, gdzie uzyskał tytuł doktora. Był m.in. szefem wielkich pieców i spiekalni w ArcelorMittal Gent oraz dyrektorem zarządzającym części surowcowej Gandawa-Liege. Później pracował w europejskich strukturach Grupy, gdzie m.in. odpowiadał za procesy w części surowcowej wyrobów płaskich.

W lutym br. Frederik Van De Velde trafił do polskiej spółki ArcelorMittal. To największy producent stali w Polsce - skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jego skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 tys. osób; kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ok. 7 mld zł. AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w ubiegłym roku 53,3 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 71,5 mln ton.

