Fresh Logistics Polska z nowymi magazynami w woj. pomorskim i dolnośląskim

Firma Fresh Logistics Polska poinformowała o wybudowaniu hal magazynowych w Wojanowie (Pomorskie) oraz Nowej Wsi Wrocławskiej (Dolnośląskie). Spółka zapowiada zwiększenie zatrudnienia.

Łączna powierzchnia nowych magazynów to ok. 16 tys. m kw. Obecnie spółka dysponuje łącznie powierzchnią magazynową ponad 55 tys. m kw., przeznaczoną do składowania produktów spożywczych wymagających temperatury kontrolowanej.

Centrum dystrybucyjne w Wojanowie to ponad 2,8 tys. m kw. powierzchni przeładunkowej oraz ok. 7,5 tys. m kw. magazynu wysokiego składowania, który pomieści ponad 12,8 tys. palet. Magazyn podzielony został na cztery komory, z różnymi zakresami temperatur, co daje możliwość magazynowania towarów wymagających różnych warunków termicznych - od 0 st. C do 15 st. C.

"W celu zminimalizowania zagrożenie dla środowiska firma zainwestowała w wysokosprawny i niskoenergetyczny system chłodzenia, oparty o znikome ilości amoniaku i glikolu. Ponadto z instalacji chłodu odzyskiwana jest energia cieplna na potrzeby procesu rozmrażania chłodnic wentylatorowych" - poinformowała spółka.

Jak podano, bliskość trójmiejskich portów oraz i ich dynamiczny rozwój sprawia, że nowe centrum dystrybucyjne jest dogodnym miejscem przeładunkowym kontenerów.

Druga inwestycja spółki zlokalizowana jest na terenie centrum magazynowo-logistycznego Prologis Park Wrocław V, na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S8.

Centrum dystrybucyjne w Nowej Wsi Wrocławskiej to magazyn wysokiego składu o powierzchni 3,5 tys. m kw. z temperaturą kontrolowaną od 0 st. C do 6 st. C, dający możliwość przechowywania ponad 3 tys. palet. Jedna z komór o powierzchni 400 m kw. przystosowana została do składowania towarów mrożonych.

Spółka podała, że w związku z inwestycjami zamierza sukcesywnie zwiększać zatrudnienie. W pierwszym etapie załoga powiększy się o 20 osób.

Fresh Logistics Polska jest spółką Grupy Raben, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów świeżych, wymagających kontrolowanej temperatury od 2 st. C do 6 st. C oraz 0 st. C do 2 st. C w całym łańcuchu dostaw.

Firma posiada osiem oddziałów w Polsce i zatrudnia ponad 650 pracowników; dysponuje ponad 55 tys. m kw. powierzchni magazynowych z kontrolowaną temperaturą oraz flotą 550 środków transportu chłodniczego.