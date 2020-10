Fundacja Gdańska zakupi za 50 tys. zł chryzantemy od przedsiębiorców

W ramach wsparcia lokalnych przedsiębiorców zajmujących się handlem przycmentarnym, Fundacja Gdańska zakupi za 50 tysięcy złotych kwiaty na groby. Chryzantemy ozdobią m.in. miejskie kwietniki i aleje cmentarne.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek popołudniu, że w związku z pandemią w sobotę, niedzielę 1 listopada i w poniedziałek zamknięte będą cmentarze. W sobotę szef rządu zapowiedział zaś, że w związku z tą decyzją terenowe oddziały ARiMR i KOWR odkupią od producentów i sprzedawców kwiaty i rośliny, które byłyby sprzedawane w tych dniach koło nekropolii.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała w sobotę na konferencji prasowej, że decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy była właściwa. "Żeby było jasne: uważam, że decyzja o zamknięciu cmentarzy jest słuszna. Tylko wydaje się, że podburza to zaufanie do państwa wtedy, kiedy ogłasza się ją tak bardzo, bardzo późno i wielu ludzi pozostaje zaskoczonych taką decyzją i ponosi wymierne straty wymierne" - oświadczyła.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak wyjaśnił, że chryzantemy zakupione przez Fundację Gdańską za 50 tys. zł znajdą się w różnych miejscach miasta.

"Po pierwsze, na kwietnikach. Na przykład na ulicy Elbląskiej, na Żabiance, na Placu Komorowskiego. Kwiaty będą też posadowione wzdłuż alei cmentarnych - w ten symboliczny sposób oddamy hołd naszym, zmarłym bliskim, do których z powodu sytuacji sanitarnej nie dotarliśmy" - dodał Grzelak.

Wiceprezes Fundacji Gdańska Paweł Buczyński podkreślił, że akcja zakupu kwiatów będzie skierowana do jak największej liczby gdańskich przedsiębiorców.

"Będziemy starali się to zrobić sprawiedliwie. Dzisiaj zaczęliśmy skupować kwiaty, pierwsze z nich trafiły pod napis GDAŃSK. Stąd można pobierać te kwiaty, w pełnym zaufaniu, że nie trafią one z powrotem na rynek. Proszę je pobierać i ustawiać w miejscach, które są dla was ważne lub poczekać do dnia, kiedy cmentarze zostaną ponownie otwarte. Od jutra zaczynamy skup pod mniejszymi i dużymi cmentarzami w Gdańsku, tak żeby przedsiębiorcy choć trochę odczuli ulgę" - mówił wiceprezes Fundacji.

W akcję pomocy handlarzom spod cmentarzy włączyło się też Europejskie Centrum Solidarności.

"Byliśmy dziś w siedmiu miejscach, które w sposób szczególny naznaczają historię Gdańska. Udało nam się zakupić 500 zniczy i 100 chryzantem. Upamiętniliśmy w tej sposób Pomnik Poległych Stoczniowców, pomniki Obrońców Poczty Polskiej, Tym co za polskość Gdańska, rotmistrza Witolda Pileckiego, Mariana Pelczara i Anny Walentynowicz, a także tablicę przy Victoriaschule" - powiedziała zastępca dyrektora ECS Magdalena Mistat.