Fundacja Orlen zwiększa do 10 mln zł pomoc dla szpitali walczących z epidemią

Fundacja Orlen zwiększyła do 10 mln zł pomoc dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby placówek, głównie na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej - poinformował w czwartek płocki koncern.

- Zaangażowanie społeczne, a w szczególności realizacja inicjatyw prozdrowotnych to jeden z priorytetów naszej aktywności dobroczynnej. Fundacja Orlen podejmuje konkretne działania, dzięki którym placówki medyczne w całym kraju od lat mogą realizować inwestycje pozwalające nieść pomoc pacjentom - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



Jak zaznaczył szef płockiego koncernu, "działania Fundacji Orlen wpisują się w apel premiera Mateusza Morawieckiego o solidarność z tymi, którzy są w potrzebie".



PKN Orlen podkreślił, że ochrona i promocja zdrowia to jeden z głównych celów statutowych Fundacji Orlen.- Od początku swojego istnienia Fundacja otacza szczególną troską placówki medyczne, wspiera projekty dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz pomaga ciężko chorym osobom indywidualnym" - dodał płocki koncern. Wspomniał zarazem, iż w pierwszym kwartale tego roku Fundacja Orlen przekazała placówkom medycznym już blisko 400 tys. zł. - podano.Według PKN Orlen ponad 90 tys. zł na zakup spirometrów otrzymał Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, z którym spółka realizuje program prozdrowotny dla mieszkańców Płocka, gdzie znajduje się jej zakład główny, a także dla mieszkańców sąsiednich powiatów. Koncern dodał, że pomoc trafiła również m.in. do Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi na wsparcie diagnostyki kobiet ciężarnych oraz na utworzenie Pododdziału Udarowego w ramach Oddziału Neurologii Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.Jak wyliczył PKN Orlen, w 2019 r. wsparcie Fundacji Orlen na ochronę i promocję zdrowia wyniosło blisko 5 mln zł - pieniądze otrzymało m.in. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na zakup specjalistycznego echokardiogramu; środki finansowe trafiły także do małych pacjentów Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka.Spółka przypomniała, że Fundacja Orlen angażuje się również w projekty edukacyjne. Jako przykład podała, zorganizowane w 2019 r. w Płocku dwukrotnie "Miasteczko Zdrowia", gdzie z bezpłatnych badań skorzystało blisko 10 tys. osób - mieszkańcy miasta mogli m.in. zmierzyć poziom cukru, wykonać EKG i skonsultować się z onkologami. Koncern dodał, iż Fundacja Orlen dofinansowała również 15. edycję "Biegu po Nowe Życie", który jest społeczną inicjatywą wsparcia transplantologii, organizowaną przez Fundację Pasjonaci Życia.