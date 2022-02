Fundacja Pekao przekaże 500 tys. zł dla PCK na zakup m.in. opatrunków i apteczek

Fundacja Pekao przekaże pół miliona złotych dla Polskiego Czerwonego Krzyża m.in. na zakup opatrunków, apteczek, łóżek polowych, żywności i sprzętu do przygotowania tymczasowego pobytu uchodźców w Polsce - poinformował w niedzielę bank.

W piątek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że poprosił spółki Skarbu Państwa o włączenie się w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie przed wojną przyjechali do Polski.

"Fundacja Pekao przekaże docelowo 0,5 mln zł dla @PolskiCK. Środki będą przeznaczone m. in. na zakup opatrunków, apteczek, łóżek polowych, żywności i sprzętu do przygotowania tymczasowego pobytu uchodźców w PL. To początek naszych działań. #PCK #Ukraina" - czytamy na Twitterze Banku Pekao.

