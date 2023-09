Fundacja State of Poland: współzałożyciel Apple Steve Wozniak z wizytą w Warszawie

Współzałożyciel Apple i konstruktor pierwszych komputerów tej marki weźmie udział w trzeciej edycji wydarzenia The Three Seas Generation Freedom Future Leaders Conference - informuje Fundacja State of Poland.

Fundacja przekazała, że hasłem tegorocznej konferencji będą "Innowacje technologiczne na rzecz wolności jednostki, narodów, społeczeństw".

Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Steve Wozniak współzałożyciel amerykańskiej firmy Apple. Jego kariera rozpoczęła się w połowie lat 70., gdy zaprojektował i skonstruował Apple I oraz Apple II - pierwsze komputery osobiste, które pozwoliły osiągnąć sukces firmie założonej przez Steve'a Jobsa i Wozniaka.

"Jako osoba z polskimi korzeniami nie mogę się doczekać, aby być częścią wydarzenia, które bada, w jaki sposób technologia może wzmocnić jednostki, narody i społeczeństwa. Moje zainteresowanie elektroniką, podzespołami i majsterkowaniem zaszczepił we mnie ojciec, wnuk polskich imigrantów do USA. Bogata historia Polski i jej zaangażowanie na rzecz wolności sprawiają, że jest to odpowiednie miejsce do dyskusji na temat wykorzystania technologii do napędzania pozytywnych zmian na świecie" - wskazał, cytowany w komunikacie, Wozniak.

Organizatorem konferencji jest Fundacja State of Poland, która została powołana w 2019 r., by promować m.in. największe osiągnięcia polskiej gospodarki. Konferencja odbędzie się 22 września w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej.

