Fundacja Vox Feminae i PwC: pięć firm laureatami I edycji konkursu "Fair to Women"

Capgemini Polska, Credit Suisse Poland, Flextronics International Poland, NatWest Poland, Orange Polska zostali laureatami I edycji konkursu "Fair to Women", promującego ideę równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce - poinformowała Fundacja Vox Feminae i PwC.

"Zakończyła się I edycja konkursu +Fair to Women+, promującego ideę równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce. Kapituła przyznała wyróżnienia 5 firmom, które tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet i angażują się w inicjatywy prokobiece" - poinformowała we wspólnej informacji prasowej Fundacja Vox Feminae oraz PwC.

Jak dodano, kapituła przyznała pięć równorzędnych wyróżnień dla firm: Capgemini Polska - za budowanie odpowiednich ścieżek kariery i wspieranie rozwoju kobiet; Credit Suisse Poland - za opracowanie i efektywne wdrożenie strategii różnorodności, która wyróżnia się dojrzałością na rynku; Flextronics International Poland - za wyrównywanie zawodowych szans kobiet w branży produkcyjnej; NatWest Poland - za działania włączające kobiety do pracy w sektorze IT oraz dla Orange Polska - za wspieranie kobiet w łączeniu roli zawodowej i rodzinnej.

W informacji przekazano, że konkurs miał charakter otwarty. Z firmami, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, przeprowadzone były pogłębione wywiady, sprawdzające kwestie takie jak: polityka równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, wsparcie dla osób powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, działania wyrównujące szanse rozwojowe, czy przynależność do organizacji wspierających kobiety na rynku pracy.

Jak dodano, organizatorem konkursu "Fair to Women" jest Fundacja Vox Feminae, partnerem merytorycznym PwC Polska, partnerem głównym Emitel, a partnerem ABSL.

"Na podstawie analizy ankiet firm działających w Polsce i przeprowadzonych rozmów widzimy autentyczną chęć zaangażowania w inicjatywy służące wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy oraz tworzeniu warunków umożliwiających łączenie pracy i kariery z życiem rodzinnym bez szkody dla żadnego z tych wymiarów. Wierzę, że w kolejnych edycjach grono laureatów konkursu +Fair to Women+ będzie się stale powiększać" - powiedziała cytowana w informacji prasowej prezes Fundacji Vox Feminae Monika Fill.

Partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization Katarzyna Komorowska wskazała, że co roku PwC analizuje sytuację kobiet na rynkach pracy w krajach OECD w raporcie Women in Work Index.

"W wielu wskaźnikach, takich jak liczba kobiet pracujących na cały etat czy gender pay gap, na tle innych państw Polska wypada całkiem dobrze. Nadal potrzebne są jednak inicjatywy, które będą wspierać kobiety w ich karierach zawodowych, zwiększając ich aktywność zawodową i liczbę pań na kierowniczych stanowiskach. Pracodawcy mają tu ogromną rolę do odegrania, co pokazują tegoroczni laureaci konkursu +Fair to Women+" - powiedziała Komorowska.

W skład kapituły, która spośród zgłoszeń, wybrała tegorocznych laureatów, weszli oprócz Fill i Komorowskiej, także dr Magdalena Butrymowicz - prawniczka, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, prezes Emitel Andrzej Kozłowski, dyrektor zarządzająca w ABSL Iwona Słończewska-Knap.

Jak przekazał organizator, "Fair to Women" to konkurs, którego nadrzędnym celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

