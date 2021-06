Podstawową naszą przewagą jest elastyczność. Uzupełniamy zatem swoistą lukę na rynku finansowym i kapitałowym - mówi w rozmowie z WNP.PL Maciej Bałabanow, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej, PFR TFI.

Wskazówką może być np. raport OECD z końcówki 2020 roku, w którym porównano ścieżkę wzrostu PKB w krajach strefy euro. Ten raport podpowiada, że mimo podobnej pomocy rządowej udzielonej we wszystkich krajach strefy euro, nie wszystkie kraje będą równie szybko wychodzić z pandemicznego kryzysu do 2022 roku.Te kraje, w których kultury korporacyjna i społeczna dopuszczają i promują dużą elastyczność biznesową i zachęcają do zmian (np. Holandia, kraje Skandynawii), okażą się wygrane w stosunku do krajów, które są bardziej tradycyjne w swojej działalności produkcyjnej i podejściu do relacji biznesowych (np. Austria).- Ze stopnia rozwoju naszej gospodarki. My dopiero od 30 lat budujemy demokratyczny kapitalizm rynkowy i konkurencyjność rodzimych firm, a ekspansja zagraniczna wymaga podjęcia ryzyka. Jeśli na dużym rynku polskim możemy sobie ryzyko operacyjne skwantyfikować, to za granicą, oprócz tego ryzyka operacyjnego, dochodzi jeszcze szereg innych ryzyk - związanych z legislacją, doborem menedżerów, zaufaniem, zwyczajami konsumenckimi.Ponadto, w Polsce nie ma jeszcze zbyt głębokich zasobów prywatnego rynku kapitałowego finansującego ekspansję zagraniczną. Dostępne instrumenty to m.in. zadłużenie senioralne z regresem do polskich spółek lub relatywnie droższy kapitał od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Cena jest wciąż zaporowa dla wielu przedsiębiorców. I to jest nisza, którą jako Fundusz Ekspansji Zagranicznej zajmujemy. Oferujemy kompromis między ryzykiem a zwrotem na kapitale, którego oczekujemy. To dokładnie nasz produkt.Fundusz Ekspansji Zagranicznej wypełnia lukę na rynku finansowym, oferuje elastyczne formy finansowania inwestycji zagranicznych: udziela pożyczek, obejmuje udziały mniejszościowe w spółkach zależnych polskich partnerów. Fundusz dostarcza finansowanie oraz dzieli ryzyko inwestycji, z preferencją na brak regresu do bilansów polskich partnerów.Ekspansję zagraniczną zazwyczaj zaczyna się od krajów bliskich geograficznie i przedsiębiorcy mają ku temu wiele powodów. Chociażby taki, że łatwiej jest tam zajrzeć raz na jakiś czas, by doglądać swojego zagranicznego biznesu, ale istotna jest również kwestia bliskości kulturowej. Ważne jest także to, że kraje europejskie mają zharmonizowany system prawny, wiemy zatem, czego można oczekiwać. Na przykład przepisy dotyczące zakładania spółek są w Polsce i innych krajach UE zbieżne. Nadal mamy wprawdzie do czynienia z ryzykiem wyższym niż na rynku krajowym, ale jest to ryzyko, które przynajmniej możemy zrozumieć.Rynki bliskie zazwyczaj typowane są na początku ekspansji. Jeśli przedsiębiorca osiągnie sukces na bliskim rynku, z czasem zaczyna szukać możliwości rozwoju w bardziej odległych lokalizacjach. Mamy kilku takich partnerów, na przykład Elemental Holding, który po kilku inwestycjach zagranicznych w Europie, m.in. w Niemczech i na Litwie, zainwestował także w Stanach Zjednoczonych, przejmując tamtejszych graczy.Sukces na rynku międzynarodowym jest zawsze kombinacją wielu czynników. U jego podstaw znajduje się wizja tego, co firma chce robić. Przy czym warto zachować pewną elastyczność i być gotowym na zmiany i konieczność przedefiniowania swoich planów.To o tyle trudne pytanie, że oprócz przewidywań dotyczących naszej ekspansji na zewnątrz, zakłada również analizę, jak będzie się kształtował w następnych latach napływ kapitału. Czynnik podstawowy to wielkość i chłonność polskiego rynku, który dziś jest wspierany przez demografię, a ta wciąż się zmienia.Kolejnym czynnikiem jest dostępność kapitału ludzkiego, który ma trzy filary – pierwszy: wiek. Tu nadal jesteśmy jeszcze społeczeństwem relatywnie młodym. Drugim czynnikiem są wynagrodzenia, które – chociaż jesteśmy na ścieżce konwergencji – nadal są niższe niż średnia unijna. Trzecim atutem jest to, że mamy bardzo dobry system edukacji i wykształcone kadry. To powoduje, że kapitał wciąż napływa do Polski.Jak będzie w przyszłości? Wydaje mi się, że nadal będziemy świetnie wykształconym społeczeństwem. Dwa pozostałe czynniki stoją pod znakiem zapytania. Być może w dającej się przewidzieć perspektywie polskie wynagrodzenia zrównają się z unijną średnią. Z kolei prognozy wskazują, że demografia będzie jednym z większym wyzwań dla polskiej gospodarki, a to może oznaczać pewną barierę dla nowych inwestycji.Myślę, że nie. Ten trend zaczął raczkować w późnych latach 90. Wówczas pojawiły się pierwsze regulacje wskazujące, że zagraniczni inwestorzy nie mogą kupować kluczowych aktywów. Tego typu przepisy mają na celu ochronę pewnych specyficznych sektorów i branż. Wydaje mi się, że w tym momencie polskie inwestycje zagraniczne nie są skoncentrowane w tych strategicznych sektorach; mam na myśli m.in.: telekomunikację, IT, przemysł ciężki, rzadkie zasoby naturalne. Aby inwestować w tych sektorach, niezbędne są gigantyczne pieniądze. Nasze inwestycje zagraniczne są z pewnością mniejszego kalibru.Nie spodziewam się innych zmian poza przyspieszeniem trendów, które były obserwowane już wcześniej. Nie spodziewam się, że produkcja na wielką skalę wróci na rynek europejski lub amerykański.Relokacja do krajów rozwiniętych miała już miejsce przed pandemią COVID-19 i powodem były raczej rosnące koszty produkcji w Azji. Po dodaniu takich czynników, jak transport czy kontrola jakości, w przypadku niektórych firm rachunek ekonomiczny mógł wykazać, że produkcja w Chinach już nie jest opłacalna. Są oczywiście branże, gdzie nadal produkcja w Azji daje znacznie większe marże niż w kraju, ale ten trend trwa od dłuższego czasu i pandemia niewiele tu zmieniła.Na początku oceniamy projekt, czyli pomysł polskiej firmy na ekspansję. Projekt przechodzi jasną ścieżkę decyzyjną. Mamy pewne podstawowe kryteria, które musi spełniać sama inwestycja, jak i polski partner, aby przejść do dalszych etapów oceny. Jeśli projekt przedsięwzięcia spełni podstawowe kryteria oceny wstępnej, to ustanawiamy zespół projektowy i projekt wchodzi na ścieżkę decyzyjną.Taka wstępna ocena, potrzebna do podjęcia decyzji o tym, czy chcemy zainwestować w dany projekt, zajmuje nam od 2 do 4 tygodni. Z kolei cały proces obejmujący ustalenia, negocjacje oraz podpisanie umowy i wypłatę środków trwa zazwyczaj kilka miesięcy.Działamy na zasadach rynkowych. Oznacza to, że jako fundusz mamy na inwestycjach także zarabiać. Więc to, że jesteśmy w pewnym sensie państwowym funduszem, nie oznacza, że przyznajemy dotacje. Mamy zdefiniowaną stopę zwrotu, której staramy się przestrzegać na poziomie portfela.Podstawową naszą przewagą jest elastyczność. Zazwyczaj instytucje finansujące nie będą wspierały ekspansji, która wykracza poza komfort czy politykę panującą w tych instytucjach. Oprócz bardzo wyspecjalizowanych funduszy Private Equity, gdzie pieniądz jest bardzo drogi, takich instytucji jak nasza na rynku nie ma. Uzupełniamy zatem swoistą lukę na rynku finansowym i kapitałowym.