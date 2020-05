Fundusz pożyczek płynnościowych dla polskich firm wzrośnie o 500 mln zł

Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa zwiększamy z 550 mln zł do 1 mld 50 mln zł - poinformowało 29 maja Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy w informacji, MFiPR zdecydowało o kolejnym zwiększeniu puli środków na pożyczki płynnościowe dla firm. Pierwotnie było to 400 mln zł, potem kwota została zwiększona o 150 mln zł, a obecnie powiększono ją o 500 mln zł. W sumie więc na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój będzie 1 mld 50 mln zł.

Zaznaczono, że 200 mln zł (z 500 mln zł podwyżki) to kwota, którą resort chce przeznaczyć na nowe nabory, a pozostałe 300 mln zł zostanie rozdysponowanych między pośredników zależnie od wyników oceny złożonych wniosków. Wskazano również, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce, aby Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z nowymi instytucjami finansowymi, żeby usprawnić obsługę wniosków przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności na korzystnych warunkach.

"Oferta jest skrojona pod biznes, zależy nam, by była wypłacana szybko. To nie są pieniądze, które mają leżeć na kontach i czekać na lepsze czasy" - mówi, cytowana w informacji resortu, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodaje, że obecnie "jesteśmy na ostatniej prostej uzgodnień z BGK w kwestii kolejnych 200 milionów dla nowych pośredników. Będą więc pieniądze dla nowych firm".

Jak wskazała - na początku przyszłego tygodnia BGK ogłosi nowy konkurs na pośredników, a do połowy czerwca planujemy uzyskać akceptację Komitetu Monitorującego dla kolejnego zwiększenia funduszu pożyczkowego. "W sumie powiększymy fundusz pożyczek płynnościowych z aktualnych 550 mln zł do 1 mld 50 mln zł" - zapowiada minister.

Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że oszacowanie potrzebnych środków jest możliwe dzięki zdecydowanemu przyspieszeniu w ocenie złożonych wniosków. Wskazała, że pośrednicy finansowi już podjęli decyzje o przyznaniu pożyczek na blisko 40 proc. pierwotnej alokacji. Jeden z nich podpisał już umowy pożyczkowe na 50 proc. swojej alokacji. Resort spodziewa się, że pozostali wkrótce też przekroczą ten pułap.

O pożyczki płynnościowe mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z całej Polski (bez ograniczeń dotyczących lokalizacji i charakteru działalności ani branży). Kwota pożyczki ustalana jest w zależności od indywidualnej sytuacji firmy, jako: dwukrotność zeszłorocznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwie; lub 25 proc. zeszłorocznych obrotów; lub w uzasadnionych przypadkach, jako kwota zapotrzebowania na kapitał obrotowy firmy w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Wskazano, że brak jest ograniczeń co do liczby pożyczek, z zastrzeżeniem, że łączna wartość finansowania dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł, a spłata pożyczki może potrwać do 6 lat. W tym czasie można skorzystać z maksymalnie półrocznej karencji w spłacie, a w pierwszych dwóch latach - również z maksymalnie dwumiesięcznych wakacji kredytowych. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł co do zasady zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot - zabezpieczenie ustali pośrednik. Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi, których listę, wraz ze szczegółowymi informacjami o instrumencie, można znaleźć na stronie BGK https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/