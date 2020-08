Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem na koniec półrocza br. wynajmował 94 proc. lokali

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem na koniec pierwszego półrocza 2020 r. wynajmował 94 proc. swoich lokali. To o 1 pkt proc. mniej niż na początku marca, czyli w momencie wybuchu pandemii Covid-19 - poinformował fundusz w przesłanym PAP wtorkowym komunikacie.

"To dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, że z powodu koronawirusa na rynku najmu długoterminowego pojawiło się dużo mieszkań, które wcześniej właściciele wynajmowali turystom" - komentuje cytowany w komunikacie Rafał Malik, dyrektor Biura Najmu Mieszkań na Wynajem.

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem (FSMnW), który jest komercyjnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego, to obecnie największy w Polsce inwestor na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań. W jego posiadaniu jest łącznie 2 tys. 49 lokali w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. 1969 lokali z tej puli trafiło na rynek.

Malik zapewnia, że w miejsce odchodzących najemców dość szybko pojawiali się nowi, i to bez konieczności obniżania czynszów. W części inwestycji Funduszu, np. w Gdańsku przy ul. Kołodzieja czy we Wrocławiu przy ul. Zakładowej, wolnych mieszkań praktycznie nie ma.

W komunikacie dodano, że Covid-19 nie wyhamował rozpoczętej w styczniu komercjalizacji 148 mieszkań przy ul. Bóżniczej w Poznaniu. W kwietniu FSMnW sfinalizował transakcję zakupu budynku z 80 mieszkaniami u zbiegu ulic Zgierskiej i Wspólnej w Łodzi. Te mieszkania trafią na rynek na przełomie 2020 i 2021 r. W przygotowaniu są kolejne inwestycje w Poznaniu, Łodzi i Warszawie.

Malik przyznaje, że skutki pandemii najdotkliwsze okazały się w przypadku inwestycji Funduszu przy ul. Samochodowej na warszawskim Mokotowie. Mieszkania najmują tu głównie osoby pracujące w okolicznych biurowcach. Umów najmu nie przedłużyli m.in. niektórzy obcokrajowcy, których pandemia zmusiła do powrotów, a mimo to poziom komercjalizacji przekracza 90 proc.

"Jest to sytuacja przejściowa, bo lokalizacja jest bardzo atrakcyjna" - zauważa Malik.

Przyznaje on, że problemy z płatnościami w związku z pandemią Covid-19 zgłosili nieliczni najemcy. W uzasadnionych przypadkach Fundusz stara się im pomóc, a każdy przypadek oceniany jest indywidualnie.

Malik zwraca uwagę, że Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem inwestuje w największych aglomeracjach, czyli tam, gdzie w dłuższej perspektywie spodziewany jest wzrost popytu na mieszkania na wynajem.

Zastrzega on jednocześnie, że nie jest pewne, czy już najbliższe miesiące przyniosą poprawę sytuacji na rynku najmu. Wprawdzie jesień jest zwykle dla niego okresem ożywienia, to dyrektor Malik obawia się niekorzystnych dla tego rynku skutków gospodarczych pandemii Covid-19.

Fundusz Mieszkań na Wynajem to instytucja, która oferuje najem mieszkań, zlokalizowanych w największych miastach w Polsce: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Oferta skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i biznesu. Portfelem aktywów Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN utworzonego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PFR zarządza PFR Nieruchomości.