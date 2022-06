Fundusz Trójmorza inwestuje w Bułgarii

Fundusz Trójmorza zainwestował w BMF Port Burgas, który jest głównym operatorem bułgarskiego Portu Burgas. To czwarta inwestycja w historii Funduszu i jego pierwsza bezpośrednia inwestycja w Bułgarii.

Fundusz, którego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza.

Jak czytamy w komunikacie, Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund - 3SIIF) nabył znaczne udziały w BMF Port Burgas od Advance Properties. Nie ujawniono dokładnie, o jaki pakiet akcji chodzi.

Advance Properties zachowa większościowy pakiet w porcie. Cała transakcja musi zostać jeszcze zaakceptowana przez organy ochrony konkurencji.

BMF Port Burgas, w skład którego wchodzą Port Terminal Burgas East II i Port Terminal Burgas West, działa na podstawie dwóch długoterminowych koncesji udzielonych przez rząd bułgarski.

Jak wskazuje Fundusz, inwestycja w BMF Port Burgas wpasowuje się w jego cele poprawy łączności w regionie Trójmorza. Położony na wybrzeżu Morza Czarnego Port Burgas jest ważnym węzłem komunikacyjnym, łączącym Region Trójmorza z Azją Środkową i Bliskim Wschodem. To unijny port położony najbliżej Cieśniny Bosfor. Dzięki swoim bezpośrednim połączeniom kolejowym i drogowym jest to także brama morska do Sofii i Płowdiwu, najbardziej rozwiniętych i uprzemysłowionych miast Bułgarii.

"Inwestycja wzmocni integrację z UE poprzez zmniejszenie luk infrastrukturalnych i przyniesie szersze korzyści gospodarcze dla regionu poprzez poprawę połączeń i zwiększenie przepustowości portu” – czytamy w komunikacie.

Wśród planowanych w BMF Port Burgas inwestycji, mających na celu długoterminowy rozwój portu, są rozbudowa istniejących i budowa nowych nabrzeży, dalsza modernizacja obiektów oraz możliwość obsługi nowych rodzajów ładunków.

Inwestycja w BMF Port Burgas jest czwartą inwestycją 3SIIF i pierwszą bezpośrednią inwestycją w Bułgarii. Od marca 2020 r. Fundusz dokonał szeregu inwestycji, w tym przejęcia Cargounit, polskiej firmy leasingującej lokomotyw; nabycia udziałów w energetycznej spółce Enery Development czy Greenergy Data Centers z Estonii.

- Inwestycja w BMF Port Burgas to szansa na wsparcie dalszego rozwoju portu zgodnie z celami Funduszu. Jest to również pierwsza inwestycja Funduszu w sektorze portowym i pierwsza bezpośrednia inwestycja w Bułgarii. Dalszy rozwój i ciągła modernizacja portu odegra kluczową rolę w wypełnieniu luki w infrastrukturze transportowej w południowo-wschodniej części regionu Trójmorza, przynosząc jednocześnie szersze korzyści gospodarcze Bułgarii i regionowi - powiedział Christian Roy, dyrektor inwestycyjny Amber Infrastructure, firmy która pełni rolę doradcy inwestycyjnego Fuduszu.

3SIIF, czyli Fundusz Trójmorza, to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach: transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Obok zacieśnienia współpracy oraz poprawy infrastruktury w regionie.

