Fundusz Trójmorza rozdysponował prawie miliard euro

Fundusz Trójmorza zgromadził blisko miliard euro kapitału i środki te zostały w większości już rozdysponowane. Dlatego zastanawiamy się nad kolejnym wehikułem finansowym - powiedziała w rozmowie z WNP.PL prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Trójmorze jest inicjatywą gospodarczo-polityczną, do której należy 12 krajów Unii Europejskiej: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Nazwa nawiązuje do położenia krajów należących do Trójmorza. Wszystkie znajdują się w pobliżu trzech mórz: Adriatyckiego, Bałtyckiego, Czarnego.

Projekty Trójmorza są finansowane przez Fundusz, który działa na komercyjnych zasadach, a zatem inwestycje muszą przynosić zysk. Do tej pory Fundusz zgromadził miliard euro.

- Skumulowany efekt ekonomiczny wszystkich inwestycji to około 6 miliardów euro - powiedziała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Inicjatywa Trójmorza została powołana do życia w 2015 roku. Obecnie skupia 12 państw, a podczas zakończonego niedawno szczytu w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "słusznie jesteśmy postrzegani przez globalny biznes jako wschodni motor Unii Europejskiej i bezpieczna przystań inwestorów w tych, jakże niespokojnych, czasach".

Obecnie na liście projektów o priorytetowym znaczeniu dla państw Trójmorza znajduje się 91 inwestycji. Wiele z nich ma znaczenie ponadregionalne. Dotyczą one transportu, energetyki i technologii cyfrowych.

- Bazując na sukcesie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza nie będziemy szczędzić wysiłków w wypracowaniu nowych narzędzi finansowych, które ułatwią realizację większej liczby ponadregionalnych projektów - powiedział Andrzej Duda.

Inicjatorami powołania i współzałożycielami Funduszu Trójmorza były Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rumuński bank rozwoju. Z czasem do projektu dołączyły inne instytucje finansowe i łącznie udało się zebrać prawie 1 miliard euro.

Od początku założeniem było działanie na zasadach komercyjnych i przyznawanie dofinansowania na projekty, które mają duży potencjał rozwojowy. Środki pochodzące z funduszu są przyznawane przez komitet inwestycyjny, który ocenia wnioski o dofinansowanie pod kątem ich późniejszej efektywności biznesowej.

- Bank Gospodarstwa Krajowego jest, razem z rumuńskim bankiem rozwoju, współzałożycielem Funduszu Trójmorza. Działa on na zasadach komercyjnych, a to oznacza, że musi przynieść zysk swoim inwestorom. Jest ich jedenastu, z czego dziewięciu to instytucje rozwoju, głównie banki z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza. Fundusz do tej pory zgromadził blisko miliard euro kapitału i środki te w większości zostały już zainwestowane w pięć projektów. W przypadku dwóch jesteśmy jeszcze przed ostatecznymi decyzjami komitetu inwestycyjnego - powiedziała WNP.PL prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Otwarta pozostaje sprawa powołania nowego funduszu komercyjnego, który będzie wspierał biznes w tej części Unii Europejskiej

Otwarta pozostaje sprawa dalszego zaangażowania się w promocję biznesu w tej części Unii Europejskiej. Z oczywistych względów dostępność do kapitału na nowe projekty jest bardziej utrudniona niż w krajach "starej" Unii. Stąd tak duże znaczenie banków rozwoju, których właścicielem są poszczególne państwa.

- Fundusz kończy już swój okres inwestycji. Teraz te środki będą już tylko zarządzane, z oczekiwaną stopą zwrotu. Warto podkreślić, że skumulowany efekt ekonomiczny wszystkich inwestycji to około 6 miliardów euro. Od początku istnienia fundusz przeanalizował blisko 300 projektów. To pokazuje ogromny potencjał naszego regionu i dlatego zastanawiamy się nad kolejnym wehikułem finansowym, który także będzie działał na zasadach rynkowych. Obecnie dyskutujemy o tym z naszymi partnerami to jest pozostałymi bankami regionu z państw Trójmorza - dodała Daszyńska-Muzyczka.

