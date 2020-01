Fundusz Trójmorza w blokach startowych

Inwestycje w transgraniczne połączenia drogowe i kolejowe, zwiększające mobilność mieszkańców Polski, w infrastrukturę zabezpieczającą bezpieczeństwo energetyczne czy w infrastrukturę IT - to projekty, które będzie wspierać Fundusz Trójmorza. Wkrótce poznamy pierwszy projekt. O polityce inwestycyjnej funduszu rozmawialiśmy z członkiem rady nadzorczej Pawłem Nieradą, pierwszym wiceprezesem BGK.

- Zadaniem funduszu jest stworzenie wehikułu, który będzie przyciągał globalnych międzynarodowych inwestorów. Zależy nam na tym, aby był też narzędziem do wykorzystania przy strukturyzacji tych projektów – twierdzi.Jaką wielkość zaangażowania w poszczególne projekty przewiduje fundusz? Paweł Nierada nie chce mówić o konkretnych limitach.- Jeśli fundusz ma mieć docelowo 3 do 5 mld euro, to narzuca pewien sposób spojrzenia na wartość projektów. Nie mogą to być projekty po 200 tys., bo to by było niezarządzane, a z drugiej strony projekty infrastrukturalne – a o nich przecież mówimy – są z natury większe – mówi Paweł Nierada, dodając, że polityka inwestycyjna funduszu będzie „elastyczna w ramach zdrowego rozsądku”.- Pomimo tego, że w naszej części Europy mamy pewne wspólne doświadczenia i wspólne potrzeby, to jednak poszczególne kraje są mocno zróżnicowane pod względem potencjału ekonomicznego, co wynika chociażby z ich wielkości – twierdzi.- Dlatego fundusz ma wbudowaną pewną elastyczność, bo w krajach takich jak Polska czy Rumunia te projekty infrastrukturalne będą miały większą skalę, natomiast w krajach takich jak Łotwa, Litwa czy Estonia projekty istotne z punktu widzenia ich potrzeb gospodarczych i ekonomicznych mogą być o wiele mniejsze - dodaje.Paweł Nierada zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. - Naszym atutem może być działalność w skali całego regionu. Widać bowiem grupę projektów, które w różnych krajach są bardzo podobne. Realizacja jednego z nich w jednym kraju byłaby zapewne nieopłacalna. Ale można potraktować te wszystkie rozsiane po różnych krajach projekty jako całość i wtedy to zaczyna mieć sens - mówi wiceprezes BGK.Na brak projektów fundusz nie powinien raczej narzekać. Raport opracowany przez Spot Data na zlecenie BGK pokazuje, że do 2030 roku inwestycje infrastrukturalne w tej części kontynentu powinny sięgnąć ponad 500 mld euro, żeby wyrównać różnice dystansujące region od Europy Zachodniej. Szacowane zapotrzebowanie na inwestycje w sieci energetyczne w krajach Trójmorza do końca przyszłej dekady to 87 mld euro. Projekty drogowe to kolejne 290 mld euro (drogi – 165 mld euro, kolej – 100 mld euro, transport wodny – 13 mld euro i transport lotniczy – 11 mld euro). Z kolei inwestycje w infrastrukturę ICT w krajach Trójmorza będą wymagać zaangażowania w sumie 160 mld euro do 2030 roku.Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund) ma się koncentrować na przedsięwzięciach rozwijających infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Akt założycielski podpisali 29 maja 2019 roku w Luksemburgu prezesi banków rozwoju z Polski i Rumunii, a więc Banku Gospodarstwa Krajowego i Exim Banku.Obecnie budżet funduszu wynosi 500 mln euro, które wyłożyły banki założyciele. Wkrótce jednak FT będzie dysponował kwotą 3-5 mld euro. Centralnym administratorem i zarządzającym funduszu są powołane do tego spółki Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. i Fuchs Asset Management, a rolę banku-depozytariusza pełni Credit Suisse (Luxembourg) S.A.Zadaniem FT będzie zrekompensowanie malejących środków pomocowych oraz niewielkich środków publicznych, którymi dysponują państwa Trójmorza.