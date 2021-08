Fundusz z udziałem EBi ułatwi polskim firmom wyjście z pandemicznego kryzysu

Nowo utworzony fundusz zapewni spółkom z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej alternatywne źródło finansowania, co ma ułatwić im wyjście z obecnego kryzysu wywołanego pandemią.

Obligacje, pożyczki

Jak dodaje dyrektor zarządzający CVI Radoslav Tausinger, Europa Środkowa otwiera duże możliwości w zakresie private debt, gdyż segment ten jest wciąż w dużym stopniu niedostatecznie obsługiwany. - Cieszymy się, że będziemy mogli czerpać korzyści ze zbudowanej przez siebie platformy, w tym najbardziej doświadczonego w Europie Środkowej zespołu specjalizującego się w private debt. Fundusz pomoże utrzymać dynamikę naszego wsparcia dla rozwoju dobrze prosperujących firm z sektora MŚP, a jednocześnie umożliwi szybką realizację projektów i zapewni atrakcyjne stopy zwrotu w stosunku do ryzyka dla naszych inwestorów - mówi Radoslav Tausinger.- Cieszymy się, że możemy zainwestować w fundusz CVI CEE Private Debt i wspólnie z nim wspierać firmy, oferując elastyczne oraz dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie średnio- i długoterminowego finansowania. Fundusz zapewni spółkom z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej alternatywne źródło finansowania, co ma kluczowe znaczenie dla wyjścia z obecnego kryzysu wywołanego pandemią - podkreśla dyrektor naczelny EFI Alain Godard.Jak wskazuje Rafał Lis finansowanie z funduszu jest najczęściej dostarczane poprzez obejmowanie wyemitowanych przez przedsiębiorstwo obligacji, ale może także przyjąć formę pożyczki udzielanej przedsiębiorstwu. Termin i harmonogram spłat, koszt finansowania, jak również zakres zabezpieczeń negocjowane są każdorazowo pomiędzy przedsiębiorstwem, a CVI – firmą inwestycyjną zarządzającą funduszem.- Finansowanie może być wykorzystane zarówno na finansowanie nowych inwestycji, jak również wsparcie kapitału obrotowego. Generalnie, fundusz nastawia się na finansowanie inicjatyw rozwojowych, które faktycznie mają wspomóc przedsiębiorstwa w ekspansji ich działalności dostarczając kapitał dłużny o większej elastyczności niż ten dostępny poprzez kredyty bankowe - wyjaśnia Rafał Lis.