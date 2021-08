Fundusz zbiera kapitał na inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Rusza emisja

W sierpniu 2021 rozpocznie się pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych Forum PCWO Energy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Do końca roku Fundusz planuje pozyskać od inwestorów co najmniej 50 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje w farmy fotowoltaiczne o mocy do 1 MW - poinformowała PCWO Energy.

PCWO Energy partnerem projektu

Kapitał na budowę farm fotowoltaicznych

