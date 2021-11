Fundusze europejskie na zimę. Są nowe konkursy i granty

Fundusze europejskie w nadchodzącym okresie oferują kilka nowych możliwości wsparcia, zarówno dla firm, jak i samorządów terytorialnych. Szkolenia dla przedsiębiorców, pomoc w zdobywaniu zagranicznych rynków, technologie cyfrowe dla gmin oraz wsparcie finansowe z REACT-EU na walkę z negatywnymi skutkami pandemii to tylko niektóre z możliwości.

Zdobyte środki można przeznaczyć np. na analizę przyczyn niepowodzenia, rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy oraz przeszkolenie zatrudnionych pracowników. Zgłoszenia przyjmowane są przez 4 operatorów.

Firmy, które chcą wprowadzać na rynek rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami powinny zainteresować się finansowanymi z Funduszy Europejskich w 100 proc. szkoleniami i doradztwem.

produkty (np. sprzęt komputerowy, terminale samoobsługowe, urządzenia do korzystania z usług audiowizualnych, czytniki książek elektronicznych itp.),

usługi, (m.in. cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, łączności elektronicznej), audiowizualne czy usługi bankowości detalicznej).

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów.

Polskie firmy na rynkach zagranicznych

Wsparcie z funduszy europejskich mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie firmy działające w jednym z następujących województw: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim. Jeśli posiadasz co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do wprowadzenia na rynek zagraniczny to ten konkurs jest prawdopodobnie dla Ciebie - zachęca rządowa strona o funduszach europejskich.



Między 18 października, a 22 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie m.in.:

usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

wdrożenia nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Outplacement, czyli pomoc w znalezieniu pracy

Outplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla osób, które straciły zatrudnienie z winy zakładu pracy.



Konkurs na to trwa od 10-18 listopada 2021 r. w województwie łódzkim.



Wsparcie może obejmować m.in.

szkolenia i kursy zawodowe,

doradztwo zawodowe,

poradnictwo psychologiczne,

pośrednictwo pracy, staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

studia podyplomowe,

bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

To tylko niektóre przykłady konkursów. W listopadzie trwają jednocześnie nabory w ramach wielu innych programów regionalnych, ogólnopolskich i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Co można zyskać? Wiedzę jak projektować uniwersalnie: