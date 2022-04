Fundusze inwestycyjne mają problem. Klienci wycofują pieniądze

Marzec 2022 roku - z powodu wojennej paniki i późniejszego niepokoju - był jednym z najgorszych miesięcy w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, podaje portal branżowy Analizy. pl.







Tylko w tegorocznym marcu wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zmniejszyła się łącznie o 7,4 mld zł. Sumaryczne aktywa funduszy inwestycyjnych spadły na koniec marca do 282 mld zł, co jest najniższą wartością zanotowaną od grudnia 2020 roku. Znacząco zmieniła się też struktura rynku - aktywa w funduszach obligacji stopniały do poziomów z 2017 roku.

Czytaj też: Załamanie na rynku długu. Dlaczego inwestorzy nie chcą kupować polskich obligacji?

W marcu nastroje inwestorów dyktowała wojna, która doprowadziła do dużej zmienności na rynku akcji i surowców. W marcu z funduszy inwestycyjnych klienci wycofali łącznie 8,6 mld zł (wpłacili 0,8 mld zł) i był to najgorszy wynik od krachu wywołanego wybuchem pandemii w marcu 2020 roku.

Jak podaje portal Analizy. pl, aktywa funduszy inwestycyjnych spadają nieprzerwanie od października 2021 roku. Od tego czasu odpłynęło z nich prawie 30 mln zł.

