Fundusze inwestycyjne poprawiły wyniki

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 348,9 mld zł, co oznacza wzrost o 16,8 proc. w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku. Wartość lokat funduszy wzrosła do 281,3 mld zł czyli o 5,7 proc. - wynika z najnowszych danych GUS.

