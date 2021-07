Fundusze inwestycyjne w 2020 roku zarobiły mniej

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 317,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do 2019 roku. W 2020 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w wysokości 10 mld zł, czyli o 3,4 mld zł mniej niż rok wcześniej. Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 253,3 mld zł (o 10,2 proc.) - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak podaje GUS, w końcu 2020 r., zgodnie z informacją o złożonych sprawozdaniach finansowych, funkcjonowało ogółem 737 funduszy inwestycyjnych. Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 47 (o jeden mniej niż przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych to 68 (66 rok wcześniej). W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 699 do 622.



funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 129 351,3 mln zł (spadek o 10,7 proc.); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 46,1proc. do 40,8 proc.;

otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 123 394,8 mln zł (wzrost o 2,8 proc.); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 38,2 proc. do 38,9 proc.;

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 64 557,0 mln zł (wzrost o 30,9 proc.), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 20,3proc. wobec 15,7 proc. przed rokiem.

Z informacji GUS wynika, że główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku; ich wartość na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 149 559,1 mln zł i była wyższa o 13,1 proc. w stosunku do grudnia 2019 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem wyniósł 47,1 proc. (o 5,0 p. proc. więcej niż przed rokiem).



W 2020 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 46 609,1 mln zł i były wyższe o 222,6 proc. w porównaniu z końcem 2019 r.



Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 14 741,5 mln zł (spadek o 15,6 proc.). Największe zobowiązania w kwocie 8 419,2 mln zł wykazały otwarte fundusze inwestycyjne, co stanowiło 57,1 proc. wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych (58,1 proc. przed rokiem).



W dniu 31 grudnia 2020 r. aktywa netto funduszy wynosiły 302 561,7 mln zł, tj. były na poziomie o 2 proc. wyższym niż na koniec 2019 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 125 354,1 mln zł, a więc o 10,1 proc. niższą niż przed rokiem, funduszy inwestycyjnych otwartych 114 975,7 mln zł (wyższą o 4,7 proc.), a specjalistycznych funduszy otwartych 62 231,9 mln zł (wzrost o 31,3 proc.).



