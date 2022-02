Fundusze Norweskie otwierają możliwości dla inwestycji w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową edycję konkursu dla przedsiębiorców działających w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Konkurs finansowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekty mogą dotyczyć zrównoważonego rozwoju w obszarze wód, ekologii oraz turystyki. Najciekawsze z nich, wpisujące się w cele konkursu, mogą liczyć na dofinansowanie do 2 mln euro.

Zasady zrównoważonego rozwoju

„Organizacja przystani portowej zasilanej z OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich” to projekt, który w poprzedniej edycji konkursu otrzymał niemal 1,5 mln zł dofinansowania. Jego celem jest organizacja przystani, która pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających i zapewni im możliwość zatankowania paliwa, obiór nieczystości, wykonanie drobnych napraw czy dostęp do prądu i wody pitnej. Przystań będzie zasilana energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na pomostach pływających.Kolejnym proekologicznym projektem jest „Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort”. Firma King Cross nabyła port jachtowy w mazurskiej miejscowości i dostosowuje go do potrzeb osób pracujących zdalnie, które łączą obowiązki zawodowe z czynnym wypoczynkiem. Projekt obejmie rewitalizację oczyszczalni ścieków, zakup kontenerów sanitarnych wraz z pompami ciepła oraz zakup domów na wodzie. Działania spowodują zmniejszenie emisji CO² o 18,76 tony rocznie.Przy tworzeniu nowych produktów bardzo ważne jest słuchanie potencjalnych odbiorców i dokładna analiza ich potrzeb. Z takiego założenia wyszła m.in. firma WTW Poland, która projektuje i wytwarza turbiny wodne wykorzystywane na wodach śródlądowych oraz produkuje sprzęt mechaniczny i elektryczny do małych elektrowni wodnych. Pomysł powstał po rozmowach z właścicielami i pracownikami elektrowni, którzy wskazywali, że dostępne na rynku rozwiązania nie spełniają ich potrzeb – zwraca uwagę PARP.– W poprzedniej edycji konkursu wsparliśmy projekty, które mogą być inspiracją dla przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w obecnej edycji. Największe szanse mają projekty spójne, dobrze przemyślane i uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Uwzględnianie kwestii ekologicznych nie jest wymogiem konkursowym, ale zwiększa istotnie szanse na wysoką ocenę merytoryczną – komentuje Monika Karwat-Bury z PARP.Wnioski w ramach „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r.Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli.Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne jako Operatorów Programów (m.in. PARP). Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).