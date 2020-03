Fundusze Norweskie: więcej czasu na złożenie wniosków w związku z koronawirusem

Terminy składania wniosków w Programach "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" oraz "Kultura", dofinansowanych z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostały przedłużone - podał resort funduszy i polityki regionalnej.

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że instytucje wdrażające programy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - podjęły decyzję o wydłużeniu naborów po rekomendacjach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w Polsce.

"Nabór przedłużono przez wzgląd na instytucje, przedsiębiorców i osoby, które w obecnej sytuacji mogłyby mieć trudność z przygotowaniem i złożeniem wniosków w terminie. Musimy podejmować działania, które będą amortyzowały negatywne skutki pandemii koronawirusa" - zaznaczyła cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operator Programu "Kultura", wydłużyło nabór wniosków w ramach działań - "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym" i "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" do 30 marca 2020 roku do godziny 16.00.

Budżet Programu "Kultura" przekracza 88 mln euro, z których 75 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a ponad 13 mln euro to wkład krajowy. Program koncentruje się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe - podał resort funduszy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest operatorem Programu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje", będzie przyjmować wnioski do 14 maja. Wydłużenie naboru dotyczy wszystkich konkursów - technologie przyjazne środowisku, technologie poprawiające jakość życia, innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich, schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyjaśniło, że program "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" ma wzmocnić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Jego budżet to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro - wkład krajowy.

W obu programach pozostałe warunki udziału w konkursie pozostają bez zmian.

Za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort koordynuje i nadzoruje wdrażanie programów w Polsce przez ministerstwa i instytucje.

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE - kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem - wskazał resort.

W poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski podał, że dotychczas potwierdzono w Polsce 150 przypadków koronawirusa, ok. 800 osób jest hospitalizowanych, a 8 tys. poddanych kwarantannie.