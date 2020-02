Fundusze UE na badania i rozwój w perspektywie 2021-27 sięgną 14 mld euro

"W perspektywie 2021-27 środki na badania, rozwój i innowacje nie będą mniejsze niż w tej perspektywie, która jest za nami" - zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk podczas Forum Akademicko-Gospodarczego "Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju", które w czwartek rozpoczęło się na Politechnice Warszawskiej. Fundusze na innowacyjność polskiej gospodarki wyniosą ok. 14 mld euro.

Konferencję "Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju" zorganizowało na Politechnice Warszawskiej Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, które stymuluje programy na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania. Członkami stowarzyszenia są szefowie firm oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych.

Czwartkową konferencję otwierał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk, który stwierdził, że "fundusze europejskie są podstawą, kręgosłupem finansowym dla prac badawczo rozwojowych".

"Wiemy, że w tej perspektywie, która dobiega końca tak było. Jeszcze realizujemy szereg projektów zarówno w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, jak i samych projektów badawczo-rozwojowych. Nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, jak powiem, że w perspektywie, która jest przed nami; w perspektywie 2021-27 akurat środki na badania, rozwój i innowacje nie będą mniejsze niż w tej perspektywie, która jest za nami. To jest bardzo ważna informacja - powiedział wiceminister Bortniczuk.

Jak dowiedziała się PAP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, fundusze UE na badania, rozwój i innowacje polskiej gospodarki w perspektywie 2021-2027 sięgną ok. 14 mld euro, czyli ok. 60 mld złotych. "Konkretnej kwoty jednak nie możemy podać, bo negocjacje cały czas trwają" - zastrzegł dyrektor biura komunikacji ministerstwa Stanisław Krakowski.

Wiceminister dodał, że "Unia Europejska stawia na badania, rozwój i innowacje. Stawia na współpracę świata akademickiego ze światem biznesu, bo najzwyczajniej w świecie nie ma innego wyjścia w tak dynamicznie rozwijającym się świecie". Według Bortniczuka, "świat nauki kreuje nowe zawody, nowe wyzwania, a dydaktyka musi odpowiadać na te wyzwania z korzyścią dla przedsiębiorczości".

Obecny również na konferencji wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Sebastian Skuza stwierdził, że 2019 rok "powinien być jeszcze lepszy jeśli chodzi o nakłady na B+R" [badania i rozwój - dop. red].

"To zasługa uczelni, ale również przedsiębiorstw. Tu widać współpracę z biznesem. Powstają kierunki, które tworzy ustawa innowacyjna wprowadzająca szeroki katalog możliwości odliczeń ze względu na inwestycje w badania i rozwój oraz współpracę z biznesem" - tłumaczył wiceminister Skuza. Według niego "jest co dzielić i o co walczyć, bo środki wzrastają".

Jak do tej pory, perspektywie 2014-2020 wsparto z funduszy europejskich ponad 3,5 tys. jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R. W tym czasie wdrożono 1420 wyników prac badawczo rozwojowych.