Funkcjonowanie spółek mocno się zmieni. To pierwsza taka nowelizacja

W czwartek, 13 października weszła w życie największa nowela kodeksu spółek handlowych od czasu jego uchwalenia w 2000 roku. Zmiany te mają upodobnić polski system prawny do standardów krajów rozwiniętych i korzystnie wpłynąć na wewnętrzną organizację spółek.

Zmiany mają wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa rozwiązania oparte na prawie holdingowym.

- Zmiany w kodeksie spółek handlowych częściowo upodabniają nasz system prawny do tego, jaki funkcjonuje w krajach rozwiniętych, a fakt, że zmiany konstruowane były przez praktyków i konsultowane społecznie, minimalizuje ryzyko wprowadzenia przepisów nieprecyzyjnych - wskazuje Filip Ostrowski z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH) ma wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz umożliwić wydawanie spółkom dominującym wiążących poleceń spółkom zależnym działającym w tej samej grupie. Nowelizacja reguluje podstawy działania wszystkich spółek prawa handlowego zarejestrowanych w Polsce, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej czy spółki akcyjnej.

Ustawa obejmuje trzy zasadnicze części.

Pierwsza wprowadza do polskiego porządku prawnego regulacje dotykające grupy spółek.

Druga obejmuje pakiet rozwiązań mających na celu usprawnienie i uaktywnienie funkcjonowania rad nadzorczych.

W zakres trzeciej części wchodzi m.in. uporządkowanie przepisów dotyczących standardów staranności członków organów spółek czy doprecyzowania zasad obliczania kadencji i mandatu członków ciał decyzyjnych w spółkach.

Rozszerzenie uprawnień rad nadzorczych, wprowadzenie prawa holdingowego

Nowela kodeksu spółek handlowych zawiera m.in. rozwiązania oparte na tzw. prawie holdingowym, czyli reguluje sposób zarządzania wewnątrz grup kapitałowych pomiędzy spółką matką i spółkami zależnymi. Zwiększa także uprawnienia rad nadzorczych, m.in. doprecyzowuje prawo do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień ze strony zarządu.

Nowe przepisy zwiększają zakres obowiązków informacyjnych zarządu wobec rady nadzorczej, zarówno w przypadku spółek akcyjnych, jak i tych z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada nadzorcza jest z kolei zobligowana do sporządzania rocznych sprawozdań z jej działalności, intensyfikacji liczby posiedzeń oraz zwiększenia zakresu obowiązku raportowania do zarządu. Nowelizacja KSH wprowadza także jawność głosowań oraz nakłada obowiązek sporządzania biznesowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

Zmiany w funkcjonowaniu spółek mają naśladować praktyki w krajach rozwiniętych

Filip Ostrowski, dyrektor departamentu projektów strategicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazuje, że zmiany w kodeksie spółek handlowych częściowo upodabniają nasz system prawny do tego, jaki funkcjonuje w krajach rozwiniętych, częściowo zaś rozwijają regulacje funkcjonujące w wiodących gospodarkach.

- Można powiedzieć, że jest to swoiste sformalizowanie pewnych norm działających do tej pory w biznesie na zasadach rynkowych, a nie normatywnych. Taki stan rzeczy miał miejsce zwłaszcza w przypadku grup spółek, których owa nowelizacja dotyka. Co istotne, zmiany te konstruowane były przez praktyków i szeroko konsultowane społecznie, co minimalizuje ryzyko wprowadzenia przepisów nieprecyzyjnych czy niejednoznacznych, które mogłyby utrudniać spółkom działalność - mówi WNP.PL Filip Ostrowski z MAP.

- W przypadku tzw. prawa holdingowego, czyli właśnie grup spółek mamy do czynienia z uzupełnieniem porządku prawnego o twarde normatywne ramy, natomiast w przypadku przepisów o radach nadzorczych, które mają na celu uaktywnienie działalności tych organów w spółkach, możemy mówić o swego nadaniu najlepszym praktykom rynkowym charakteru normatywnego. Zmiany w tym zakresie będą generowały zwiększenie puli obowiązków menadżerów, co korzystnie wpłynie na funkcjonowanie spółek - dodaje.

