"Futro z misia" Kacpra Anuszewskiego i Michała Milowicza triumfatorem Węży 2020

"Futro z misia" Kacpra Anuszewskiego i Michała Milowicza zostało głównym zwycięzcą 9. edycji Węży, czyli nagród dla najgorszych filmów roku. Twórcy produkcji otrzymali nagrody za najgorszy film roku, najgorszą reżyserię, scenariusz i duet na ekranie.

Węże - odpowiedniki Złotych Malin - zostały przyznane w tym roku po raz dziewiąty przez Popkulturową Akademię Wszystkiego, w skład której wchodzą krytycy filmowi i dziennikarze czynnie zajmujący się kulturą i sztuką. Celem wyróżnień jest "zwrócenie uwagi na kondycję polskiego filmu". Tytuły nagrodzonych filmów ogłoszono na profilu Akademii na Facebooku.

Jak poinformowano w komunikacie, głównym zwycięzcą tegorocznej edycji zostało "Futro z misia" Kacpra Anuszewskiego i Michała Milowicza. Twórcy produkcji otrzymali nagrodę Wielkiego Węża dla najgorszego filmu roku za - jak podkreślono w uzasadnieniu - "cudowną wycieczkę w filmową przeszłość, gdy żarty były przaśne, a fabuły obciachowe". Doceniono ich także statuetkami za najgorszą reżyserię, scenariusz (Anuszewski, Milowicz, Paweł Bilski i Olaf Lubaszenko) i duet na ekranie (Milowicz i Przemysław Sadowski).

Dwa Węże przypadły twórcom "Diablo. Wyścigu o wszystko" Michała Otłowskiego i Daniela Markowicza. Powędrowały one do Cezarego Pazury za występ poniżej talentu, a także do Michała Roznerskiego za najgorszą rolę męską. Roznerski został "wyróżniony" w tej kategorii po raz drugi z rzędu. Poprzednio Akademia doceniła go za najgorszą kreację w "Pech to nie grzech" Ryszarda Zatorskiego.

Laureatką nagrody za najgorszą rolę żeńską została Małgorzata Foremniak ("Jak poślubić milionera?"). W kategorii "najbardziej żenująca scena" doceniono goły tyłek Daniela Olbrychskiego, ukazany w filmie "Polityka" Patryka Vegi, a najgorszym teledyskiem okołofilmowym okazały się "Legiony" (wyk. Mateusz Ziółko i Tabb).

Węża za najgorszy plakat zdobyło "Serce do walki" Kacpra Anuszewskiego, a nagroda za najgorszy przekład tytułu zagranicznego powędrowała do filmu "Impostor" Lee Cronina (org. "The Hole in the Ground"). W kategorii najgorszy sequel, prequel lub remake zwyciężył "Misz Masz czyli Kogel Mogel 3" Kordiana Piwowarskiego.