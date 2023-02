G. Puda: mam nadzieję, że ustawa wiatrakowa zostanie przegłosowana przez Parlament jak najszybciej

Chcemy, by pierwsze pieniądze z UE dot. KPO trafiły do Polski jak najszybciej, byśmy mogli złożyć jak najszybciej pierwszy wniosek o płatność - powiedział we wtorek szef MFiPR Grzegorz Puda. Jak dodał, ma nadzieję, że ustawa wiatrakowa zostanie przegłosowana przez Parlament jak najszybciej.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda - pytany we wtorek w TVP 1, ile zostało Polsce do wypełnienia tzw. kamieni milowych, by otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - odpowiedział, że "w pierwszym wniosku o płatność pozostały nam do wypełnienia dokładnie trzy".

Szef MFiPR wskazał m.in. na zmianę ustawy wiatrakowej, która jest już w tej chwili w Parlamencie. "To również wypełnia kamień milowy. Mam nadzieję, że zostanie przegłosowana (przez Parlament) jak najszybciej" - powiedział.

Dodał, że są jeszcze tematy związane m.in. z regulaminem Sejmu, "ale to są kamienie milowe w kolejnych wnioskach o płatność".

"Dzisiaj chcemy doprowadzić do sytuacji, aby pierwsze środki finansowe z Unii Europejskiej dot. Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Polski jak najszybciej, abyśmy mogli złożyć jak najszybciej pierwszy wniosek o płatność" - zapewnił.

Znowelizowana w ubiegłą środę ustawa odległościowa trafiła do Senatu. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych, przy spełnieniu szeregu dodatkowych warunków. Zmiana ustawy jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

KE na początku czerwca ub.r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE wskazała na konieczność wypełnienia tzw. kamieni milowych, w tym ws. sądownictwa i przepisów dot. wiatraków.

