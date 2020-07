G20 wzywa do zawieszenia spłaty długów najbiedniejszych państw

Zebrani w sobotę na wideokonferencji szefowie resortów finansów i banków centralnych państw G20 zaapelowali o wprowadzenie pełnego zawieszenia do końca roku spłaty długów zaciągniętych u innych państw przez najuboższe kraje świata.

W oficjalnym komunikacie ze spotkania zorganizowanego przez przewodniczącą obecnie grupie Arabię Saudyjską poinformowano, że kraje G20 rozważą także przedłużenie tego moratorium na 2021 rok, ale będzie to zależało od "rozwoju pandemii" koronawirusa.

Inicjatywa zawieszenia spłacania dwustronnych długów została uzgodniona przez ministrów finansów G20 w kwietniu, ma obowiązywać do końca obecnego roku, a zainteresowanie wyraziło nią dotychczas 42 z 73 kwalifikujących się do programu państw, które mogłyby w ten sposób zaoszczędzić 5,3 mld dolarów - przypomina agencja Reutera zauważając, że pierwotnie planowano, iż suma ta wyniesie 12 mld dolarów.

Bank Światowy ocenia, że Chiny, które są członkiem grupy i największym wierzycielem krajów rozwijających się, nie w pełni uczestniczą w programie - pisze Reuters dodając, że w inicjatywie nie biorą też udziału przedstawiciele sektora prywatnego.

"Wszyscy oficjalni dwustronni wierzyciele powinni wdrożyć tę inicjatywę w pełni i w przejrzysty sposób" - głosi wydany w sobotę komunikat G20. W oświadczeniu jest też zachęta skierowana do wierzycieli prywatnych by wprowadzili w stosunku do najuboższych krajów analogiczne moratorium na podobnych warunkach.

Podczas wideokonferencji ministrowie zobowiązali się również do dalszego używania "wszelkich możliwych narzędzi" do walki z pandemią Covid-19 i wzmacniania światowej gospodarki. Ostrzegli jednak, że perspektywy ekonomiczne pozostają wysoce niepewne.