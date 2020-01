Gabriela Muskała wyrusza w podróż z "Fugą" Agnieszki Smoczyńskiej

Gabriela Muskała odwiedzi Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie i Miasteczko Śląskie, gdzie zostanie pokazany film "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej, w którym zagrała główną rolę. Kilkudniowa podróż aktorki w ramach akcji "Polska Światłoczuła" rozpocznie się w czwartek i potrwa do soboty.

Główną bohaterką "Fugi" jest Alicja (Gabriela Muskała), która straciła pamięć i po dwóch latach wraca do poprzedniego życia. Jej rodzina oczekuje, że odnajdzie się w roli żony, matki i córki. Alicja nie pamięta jednak miłości do nieufnie nastawionych najbliższych. Bohaterka w swoim poprzednim życiu była Kingą. Na skutek jakiegoś wydarzenia straciła pamięć i jest w stanie fugi dysocjacyjnej; ma całkowitą amnezję wsteczną. W jej podświadomości zachowała się pamięć o kilku szczegółach z poprzedniego życia: pamięta swoje inicjały i kod PIN do karty płatniczej, a także gdzie w jej domu znajdują się bezpieczniki.

Najnowszy obraz twórczyni m.in. uhonorowanych nagrodą specjalną jury na Sundance Film Festival "Córek dancingu" powstał na podstawie scenariusza Gabrieli Muskały. Aktorka wcześniej współpracowała ze Smoczyńską m.in. na planie krótkometrażowej "Arii divy", nagrodzonej w m.in. Krakowie i Nowym Jorku. Za scenariusz do "Fugi" została doceniona Polską Nagrodą Filmową Orzeł w kategorii odkrycie roku. Rola Alicji przyniosła jej m.in. nagrodę dla najlepszej aktorki podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego "Off Camera".

W "Fudze" Muskale partneruje Łukasz Simlat. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Małgorzata Buczkowska, Halina Rasiakówna, Zbigniew Waleryś i Piotr Skiba.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie akcji "Polska Światłoczuła", pokazy filmu - połączone ze spotkaniami z Muskałą - odbędą się w: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (23 stycznia), Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (24 stycznia) i Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim (25 stycznia).

"Polska Światłoczuła" to przedsięwzięcie zainicjowane w 2011 r. przez Dorotę Kędzierzawską i Arthura Reinharta. Jego celem jest docieranie z ambitnym kinem do szerokiego grona odbiorców, którzy z różnych przyczyn nie mają dostępu do premier filmowych. "Pragniemy stworzyć niepowtarzalną atmosferę wokół projekcji, dlatego odbywają się one w nietypowych miejscach: w więzieniu, w kościele, w małych zapomnianych salach operowych, domach kultury" - opisują swoją działalność członkowie Polski Światłoczułej na stronie internetowej akcji. "W każdej trasie towarzyszy nam twórca filmu: reżyser, operator, aktor lub producent. Po projekcji każdorazowo zapraszamy na spotkanie z gościem" - informują.