Galerie handlowe i hotele wznowią działalność. Jest decyzja rządu

W ramach odmrażania gospodarki rząd postanowił umożliwić od 4 maja działalność galerii handlowych, hoteli i miejsc noclegowych - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

▶️Od 4 maja zostaną otwarte niektóre instytucje kultury. pic.twitter.com/sgfXDaop5a — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

▶️ Od 4 maja rusza możliwość uczestniczenia w rehabilitacjach (z wyłączeniem salonów masażu). pic.twitter.com/1ZtoCBSfdB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

Ostrożność konieczna

Minister @MZ_GOV_PL @SzumowskiLukasz w #KPRM: Wczoraj mieliśmy niewiele ponad 300 zarażeń, wykonano ponad 14 tysięcy testów. Więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu - z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, żeby w tym kierunku wszystko przebiegało. pic.twitter.com/MCD6BNiXGR — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

Obrona miejsc pracy

Szczegóły nowych ustaleń



Od 4 maja:



✅ otwarcie hoteli i miejsc hotelowych

✅ otwarcie galerii handlowych

✅ uruchomienie rehabilitacji

✅ częściowe uruchomienie instytucji kultury



Od 6 maja:



✅ otwarcie żłobków i przedszkoli



w nowym reżimie sanitarnym❗️



Więcej: https://t.co/oVrXrzqEdx pic.twitter.com/zeG47lP59f — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

"Dla osób, które nie będą w stanie oddać swoich pociech do przedszkola czy żłobka, dla tych osób będziemy dalej mieli zasiłek opiekuńczy" - dodał."Luzowanie społeczne obejmie ważną dziedzinę opieki zdrowotnej, jaką jest rehabilitacja" - powiedział Morawiecki. "Po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia podjęliśmy decyzję, że ponieważ są to zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, często konieczne są do przeprowadzenia w pewnych cyklach" - tłumaczył."One będą też możliwe od 4 maja" - stwierdził.Premier w kolejnym wątku powiedział, że otwierane będą też instytucje kultury - muzea, biblioteki. "Tutaj zależy od tego, jakie są wnętrza, w dialogu z organami założycielskimi, prowadzącymi, umożliwiamy otwarcie takich jednostek" - powiedział Morawiecki."Niektóre muzea są przecież bardzo duże, tam niebezpieczeństwo bezpośredniej bliskości ludzi jest bardzo niskie. Będzie możliwość odwiedzenia muzeów i innych miejsc kultury - zostanie do dokładnie określone" - zapewnił szef rządu.Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o 197 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, łącznie jest ich 12 415. Resort podał, że zmarło kolejne 10 osób, w sumie zanotowano 606 zgonów.Dane te uzupełnił na środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki."Mamy liczbę osób, które wyzdrowiały - to jest liczba 370, a więc z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będzie mniej lub bardzo podobna liczba nowych osób, które zostaną zakażone koronawirusem w Polsce, które wejdą do tej liczby przypadków osób chorych versus te, które wyzdrowiały. To pierwszy taki dzień, w którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest przyrost osób, które szybciej zdrowieją" - podkreślił szef rządu.Zwrócił uwagę, że w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Belgii czy Holandii sytuacja jest trudniejsza."Tam liczba przypadków na milion mieszkańców jest kilka albo kilkanaście razy większa niż w Polsce. I to jest też pewnego rodzaju przestroga dla nas, żebyśmy nasz system luzowania obostrzeń dostosowali do przygotowania naszej służby zdrowia, ale także właśnie do tego w jaki sposób udaje nam się zapanować nad koronawirusem" - zaznaczył Morawiecki.Premier apelował, aby nie łamać zasad dystansu społecznego. "Nie róbmy tego szanowni państwo, bo od tego zależą kolejne etapy, jak szybko będziemy uwalniali usługi czy sport masowy i wiele innych dziedzin życia publicznego" - powiedział premier."Przez nasze odpowiedzialne działania już dzisiaj doprowadziliśmy do tego, że możemy luzować gospodarkę, możemy zwiększać zakres swobód w gospodarce i przez to odbudowywać nadzieje na tę nową normalność, nową rzeczywistość gospodarczą. To zależy od naszej dyscypliny" - podkreślił premier Morawiecki."Proszę o tę dyscyplinę społeczną, to od niej zależy tempo dalszego uwalniania gospodarki. Jestem przekonany, że dzięki temu będziemy w stanie poradzić sobie również z tym, co najbardziej nam dzisiaj zagraża, czyli z głębokim kryzysem gospodarczym. Na razie stosujemy dobre mechanizmy obronne, ale żebyśmy jako całe społeczeństwo, cała gospodarka przeszli obronną ręką przez ten kryzys, wymagana jest dyscyplina" - powiedział.Na konferencji prasowej padło pytanie o możliwość udziału w większych spotkaniach oraz imprezach takich, jak wesela czy chrzciny.Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że podczas epidemii kluczowy jest zdrowy rozsądek. "Utrzymujemy ten zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nadal, ale też nie rekomendujemy dużych spotkań tego typu, jak wesela czy imprezy towarzyskie" - powiedział.Minister zdrowia apelował, aby pamiętać, że takie spotkania to naprawdę duże ryzyko. "Wiemy z historii innych krajów, że imprezy masowe były jedną z tych bomb epidemicznych, ale takie duże spotkania mogą być taką bombą w skali mikro" - ostrzegł Szumowski.Premier Morawiecki poinformował o kolejnym etapie luzowania obostrzeń. Zapowiedział m.in., że od 6 maja otwarte zostaną żłobki i przedszkola, a od 4 maja - hotele, miejsca noclegowe i galerie handlowe z pewnymi ograniczeniami. Od 4 maja mają też zostać otwarte niektóre instytucje kultury.- Chcę uratować maksymalnie wiele miejsc pracy, możliwie wszystkie przedsiębiorstwa uchronić przed bankructwem – mówił w środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dzięki m.in. świadczeniu postojowemu i zwolnieniu firm ze składek ZUS już udało się obronić 2 mln miejsc pracy.Morawiecki podkreślił, że wnioski o subwencje w ramach tarczy finansowej już są przyjmowane."W najbliższych dniach te wnioski będą realizowane. Jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorstwami. Chcę uratować maksymalnie wiele, możliwie wszystkie przedsiębiorstwa przed bankructwami, po to, by ratować polskie miejsca pracy. Po to, żebyśmy - jak już przejdziemy przez te kilka pierwszych miesięcy, a prawie dwa już za nami - mogli z wigorem z powrotem budować udział w rynku, być może nawet tworzyć dodatkowe miejsca pracy i podbijać inne rynki" - stwierdził premier.Zaznaczył, że tarcza jest finansowana z budżetu państwa polskiego. "To są pieniądze państwa polskiego dla małych i średnich firm, dla tych firm, które nie mają takich budżetów, na które mogą sobie pozwolić wielkie korporacje międzynarodowe" - wskazał.Wspomniał też o wcześniejszych działaniach w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. "Już dziś obroniliśmy 2 mln miejsc pracy, dzięki postojowemu, zwolnieniu ze składek ZUS, wszystkim działaniom podejmowanym dla ratowania gospodarki" - powiedział.Wartość tzw. tarczy finansowej to 100 mld zł. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły się starać o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem banków. Duże firmy będą mogły skorzystać z kilku rodzajów finansowania dostępnego bezpośrednio w PFR. W poniedziałek program uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia.- Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.- To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem - informuje KPRM. Rząd wprowadza także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków - dodała.Jak wskazano, "powrót do normalności został podzielony na etapy".- Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Rząd stale obserwuje sytuację epidemiczną, analizuje dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitoruje wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie rząd podejmuje decyzję - stwierdzono.- Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe - zostaną otwarte. Wprowadzony jednak zostanie limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne - do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).- Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni. Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości - z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Rząd znosi ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych - np. siłowni, sal pobytu, basenów.- Sklepy budowlane czynne w weekendy. Rząd uchyla dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.- Biblioteki i muzea. Rząd uchyla zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.- Rowery miejskie. Po weekendzie majowym będziemy mogli jeździć rowerami miejskimi.- Rehabilitacja lecznicza. Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu nadal pozostają zamknięte.Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:- przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,- gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. Rząd przypomina, że należy pamiętać:- O zachowaniu 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.- Obowiązkowo należy zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych.- Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.- Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).- Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.