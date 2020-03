Gawęda do górników: wspólnie przetrwany trudne chwile, zachowujmy rozwagę i rozsądek

Wierzę w waszą wielką odpowiedzialność; wierzę, że wspólnie przetrwany te trudne chwile i proszę - zachowujmy rozwagę i rozsądek nadal - zaapelował w piątek do górników wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, odpowiedzialny w rządzie za sprawy górnictwa węgla kamiennego.

Wystąpienie wiceministra, w postaci nagrania wideo, opublikowano w piątek m.in. na stronie internetowej największej górniczej spółki - Polskiej Grupy Górniczej, zatrudniającej ponad 41 tys. osób. To prawie połowa wszystkich zatrudnionych w polskich kopalniach. Treść adresowanego do górników przesłania Gawęda zamieścił także na swoim profilu w portalu społecznościowym.

W słowie do górników pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego przypomniał, że ostatnie tygodnie to czas wspólnej walki z zagrożeniem koronawirusem. "W tej walce wszyscy jesteśmy równi. Będąc odpowiedzialny w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego za sektor górniczy, dziękuję wam za poważne potraktowanie zagrożenia, które nas wszystkich dotknęło" - napisał.

Wiceszef resortu aktywów państwowych zapewnił, że zdrowie górników i ich najbliższych oraz bezpieczeństwo kopalń to obecnie "nasze zadanie i najważniejszy cel".

"Podejmowane decyzje, zmiany organizacji pracy, wymogi stawiane przed wszystkimi pracownikami są uciążliwe, zawsze jednak skierowane są na minimalizację zagrożenia i na Wasze bezpieczeństwo w oddziałach, przodkach, w ścianie, w transporcie i w łaźniach, w biurach i na cechowniach - w każdym miejscu. Dlatego poleciłem służbom BHP i kierownictwu kopalń, aby opracowano i bezwzględnie przestrzegano specjalnych zasad minimalizujących ryzyko infekcji" - powiedział wiceminister.

"Nie wiemy jak długo potrwa zagrożenie. Jest jednak dla nas oczywiste, że do sytuacji masowych zachorowań jak w krajach Europy Zachodniej dopuścić nie możemy. Dlatego apeluję do was, abyście nadal stosowali się do zarządzeń i poleceń w waszych kopalniach, proszę o rozwagę" - zaapelował Gawęda.

Jak informowało w czwartek Ministerstwo Aktywów Państwowych, w związku z epidemią koronawirusa spółki węglowe wprowadziły nowe zasady organizacji pracy w kopalniach i zakładach górniczych. Wszystkie górnicze firmy powołały sztaby kryzysowe, które decydują o dalszym postępowaniu wewnątrz spółki, wprowadzaniu ograniczeń i zmian w zakresie organizacji pracy oraz zapewnieniu właściwej ilości środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

Np. od minionego poniedziałku zatrudniająca ok. 22 tys. osób Jastrzębska Spółka Węglowa wprowadziła trzy sześciogodzinne zmiany robocze, zamiast czterech 7,5-godzinnych. Pomiędzy zmianami są dwie godziny przerwy, podczas których dezynfekowane są łaźnie i inne przestrzenie wspólne.

Rozwiązanie przyjęte w JSW nie zostało na razie przeniesione do kopalń innych spółek węglowych. Wiceminister Gawęda podkreślił, że każda kopalnia ma swoją specyfikę, uwarunkowania techniczno-ruchowe oraz różny poziom zagrożeń, dlatego organizacja pracy i sposoby zabezpieczenia zakładów górniczych pozostaną w gestii dyrektorów poszczególnych kopalń - kierowników ruchu zakładów górniczych.

"Na posiedzeniu specjalnego zespołu ds. zagrożeń uzgodniliśmy ramowe wytyczne dla wszystkich spółek górniczych. Jednak szczegółowe zasady organizacji pracy poszczególnych kopalń i zakładów górniczych określają dyrektorzy kopalń przy akceptacji zarządów spółek" - zaznaczył w czwartek Gawęda.

Jak dotąd wśród pracowników kopalń węgla kamiennego nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Wywołuje on chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do pierwszego zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. Jak podało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia, łączna liczba osób zakażonych w Polsce to 1244. 16 zakażonych osób zmarło.