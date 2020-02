Gawęda: PGG wypracowała 86 mln zł zysku na działalności, ale zanotowała stratę księgową

Polska Grupa Górnicza (PGG) wypracowała w ub. roku 86 mln zł zysku, jednak w wyniku dokonania odpisu nadzwyczajnego, spółka zamknęła miniony rok księgową stratą - poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Jak dowiedziała się PAP w PGG, wysokość straty to 427 mln zł. Rok wcześniej Polska Grupa Górnicza wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto.

Główne przesłanki odpisu aktualizacyjnego wynikają z polityki klimatycznej i dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej - twierdzą przedstawiciele spółki.

Jeżeli cena opłat za emisję CO2 w krótkim czasie wzrosła w UE aż pięciokrotnie, z 5 do 25 euro za tonę, to znaczy, że nagle pojawiła się ogromna presja cenowa na energię wytwarzaną z węgla - dodają.

PGG podkreśla wzrost efektywności swojego działania. Wydajność produkcji w przeliczeniu na statystycznego pracownika systematycznie rośnie.

"Główne przesłanki odpisu aktualizacyjnego wynikają z polityki klimatycznej i dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej. Zostały odzwierciedlone w zaprezentowanym 11 grudnia 2019 r. dokumencie pt. Europejski Zielony Ład, który ma całkowicie przeobrazić politykę klimatyczną i gospodarkę UE" - tłumaczą przedstawiciele PGG, wskazując, iż "w zderzeniu z polityką klimatyczną Komisji Europejskiej spółka taka jak PGG musi na bieżąco zarządzać ryzykiem, kiedy wdrażane są regulacje podrażające drastycznie funkcjonowanie przemysłu".

"Jeżeli cena opłat za emisję CO2 w krótkim czasie wzrosła w UE aż pięciokrotnie, z 5 do 25 euro za tonę, to znaczy, że nagle pojawiła się ogromna presja cenowa na energię wytwarzaną z węgla, co natychmiast odbija się na popycie. W gospodarczym systemie naczyń połączonych, gdy zakontraktowany wcześniej węgiel nie zostaje odebrany przez energetykę, kopalnie wpadają w poważne kłopoty" - tłumaczą przedstawiciele spółki.