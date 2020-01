Gawęda: projekty skierowane na produkcję paliw przyszłości powinny nabrać tempa

Trwają prace, by projekty skierowane na produkcję paliw przyszłości nabrały większego tempa - poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Przyznał, że niektóre projekty w tym zakresie ujęte w Programie dla Śląska są obecnie weryfikowane pod kątem możliwości wdrożenia przemysłowego.

Realizacja rządowego Programu dla Śląska, w którym znalazło się 116 projektów wartych w sumie 62 mld zł, była w piątek w Sejmie tematem zapytania poselskiego parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Poseł KO Michał Gramatyka mówił m.in., że z przekazanych posłom informacji wynika, iż "nie będzie instalacji zgazowania węgla, nie będzie instalacji produkcji wodoru, nie będzie instalacji utylizacji gazów pokopalnianych".

"Na tym etapie nic takiego nie jest potwierdzone ani przez operatora, ani też przez uczestników, którzy zgłaszali takie projekty (...). Co do projektów, które są wpisane do Programu dla Śląska - trwa weryfikacja i przegląd tych projektów pod kątem również możliwego wdrożenia do zaawansowania przemysłowego" - powiedział wiceminister Gawęda, pytany o tę sprawę w piątek w Katowicach.

Pod koniec 2018 r. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że analizuje możliwości uruchomienia na terenie jednej ze swoich kopalń instalacji zgazowania węgla, zdolnej do przetworzenia ok. 1,2 mln ton tego surowca rocznie, z możliwością wykorzystywania także odpadów i biomasy. Koszt projektu szacowano ok. 500 mln euro. Z wytworzonego gazu w instalacji można byłoby wyprodukować ok. 620 tys. ton metanolu rocznie. Natomiast Jastrzębska Spółka Węglowa analizowała możliwości produkcji wodoru w jednej ze swoich koksowni. Obydwa przedsięwzięcia znalazły się w Programie dla Śląska.

Wiceminister Gawęda przypomniał piątek, że zaawansowane przygotowania do budowy instalacji zgazowania węgla prowadzą na Lubelszczyźnie koncern Enea i należąca do niego kopalnia węgla kamiennego Bogdanka. Trwają analizy dotyczące wyboru odpowiedniej technologii.

"Wiem, że trwają prace nad tym, by projekty związane i skierowane na produkcję paliw przyszłości nabrały pewnego większego tempa. W tym miesiącu będzie delegacja w Japonii - odbywają się rozmowy z naszymi partnerami, którzy mogą technologicznie wejść na nasz rynek, absolutnie nie ograniczając dostępu do jednego czy drugiego dostawcy (technologii). Sprawa produkcji paliw przyszłości, zgazowania węgla, jest bardzo daleko zaawansowana w Enei, przy udziale jej spółki-córki, czyli Bogdanki" - powiedział wiceminister Gawęda.

Ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego pod koniec 2017 r. Program dla Śląska początkowo liczył 73 projekty za ok. 44 mld zł. Po raz ostatni został rozszerzony pod koniec ubiegłorocznej kampanii wyborczej - o 32 nowe przedsięwzięcia warte ok. 5 mld zł. Obecnie program liczy łącznie 116 projektów wartych w sumie 62 mld zł. Liczba projektów i skala zaangażowanych środków czynią Program dla Śląska największym przedsięwzięciem w polskiej polityce regionalnej - mówił w piątek w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

O "prawdziwą kwotę środków, zainwestowanych w woj. śląskim w okresie działania Programu dla Śląska", pytali w piątek w Sejmie pochodzący z tego regionu posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka oraz Marta Golbik. Padały pytania m.in. o rezygnację z umieszczonych w Programie projektów innowacyjnych, np. instalacji zgazowania węgla. Jak mówił pos. KO Michał Gramatyka, w przekazanym mu podsumowaniu realizacji programu po dwóch kwartałach 2019 r. znalazła się kwota 45 mld zł tzw. środków zaangażowanych, podczas gdy z podliczenia poszczególnych projektów wychodzi kwota 8 mld zł, z czego duża część to budowa autostrady A1 oraz produkty kredytowe i gwarancje państwowych banków.

Jak wyjaśniał w piątek w Sejmie wiceminister Puda, z 48 mld zł środków programu zaangażowanych na koniec pierwszego półrocza, 14,8 mld zł zostało już zakontraktowanych - wpisanych w umowy o dofinansowanie.