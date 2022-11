Gaz w holenderskim hubie TTF tanieje w piątek od 5 do ponad 8 proc. Największy, ponad 8,5 proc. spadek dotyczy kontraktów z dostawą w grudniu, wycenianych na niespełna 115 euro za MWh.

Kontrakty styczniowe staniały o prawie 7 proc., do 123,5 euro za MWh, a gaz z dostawami w kolejnych dwóch miesiącach staniał w granicach 6 proc., do ok. 125 euro za MWh.

Kontrakty na dalszą część 2023 r. po 2-4 proc. spadkach są notowane w granicach 125 euro za MWh.