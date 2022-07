W czwartek gaz na holenderskim hubie TTF tanieje o 2-3 proc. Ceny z dostawami w najbliższych miesiącach są rzędu 200 euro za MWh.

Kontrakty z dostawą w sierpniu staniały o 2,5 proc., do 200 euro za MWh. Gaz dostawą we wrześniu staniał o 3 proc., do niecałych 200 euro za MWh. Notowania kontraktów październikowych spadły o niemal 3 proc. do prawie 201 euro za MWh.

Nieco ponad 3 proc. spadki zanotowały kontrakty listopadowe i grudniowe, są wyceniane na 198-199 euro za MWh.

