Gaz na europejskim rynku tanieje we wtorek o ok. 11 proc.

Gaz w holenderskim hubie TTF tanieje we wtorek o 10,5-11,5 proc. Wyceny kontraktów z dostawą w najbliższych miesiącach są na poziomie 45,5-47 euro za MWh.

Kontrakty na maj staniały we wtorek o 11,5 proc., do niecałych 45,4 euro za MWh, a wyceny kontraktów czerwcowych i lipcowych spadły o ponad 11 proc., do poziomu 46 euro za MWh. Ponad 10 proc. spadek zanotowały też kontrakty sierpniowe, do nieco ponad 47 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

