Gaz na europejskim rynku we wtorek potaniał o ponad 2 proc.

Ceny gazu w holenderskim hubie TTF we wtorek po południu spadły o ponad 2 proc. Wyceny kontraktów na najbliższe miesiące są poniżej 49 euro za MWh.

Kontrakty na marzec i kwiecień we wtorek ok. godz. 17.45 potaniały o ponad 2 proc., do niecałych 49 euro za MWh. Podobnych spadków doznały kontrakty na kolejne miesiące, które są wyceniane na nieco ponad 49 euro za MWh. To poziom cen z początku grudnia 2021 r.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl