Gaz na rynku europejskim drożeje w granicach 1 proc.

Gaz w holenderskim hubie TTF drożeje we wtorek w granicach 1 proc. Notowania kontraktów z dostawą w listopadzie i grudniu wzrosły o nieco ponad 0,5 proc. do odpowiednio 155 i 171 euro za MWh.

Gaz ziemny z dostawą w listopadzie zdrożał we wtorek po południu o nieco ponad 0,5 proc., do 155 euro za MWh. Notowania kontraktów grudniowych wzrosły również o ponad 0,5 proc., do 171 euro za MWh.

Gaz z dostawą w pierwszych miesiącach 2023 r. zdrożał o 0,6-0,9 proc. i jest wyceniany w granicach 174-176 euro za MWh. Gaz z dostawą w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. kosztuje poniżej 170 euro za MWh.

