Gaz na rynku europejskim tanieje w granicach 2-4 proc.

Gaz w holenderskim hubie TTF tanieje w czwartek po południu w granicach 2-4 proc. Notowania kontraktów z dostawą w listopadzie spadły o 3,6 proc., do niecałych 155 euro za MWh.

Wyceny kontraktów na gaz z dostawą w listopadzie w czwartek ok. godz. 17.30 zniżkowały o 3,6 proc., do niecałych 155 euro za MWh. Kontrakty grudniowe spadły o ponad 2 proc., co niecałych 170 euro za MWh. Ponad 2,5-proc. spadki, do poziomu nieco ponad 170 euro za MWh, zanotowały kontrakty na trzy pierwsze miesiące 2023 r.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., gaz w hubie TTF kosztował ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie wzrostów notowania przekraczały poziom 349 euro za MWh.

