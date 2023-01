Gaz na rynku europejskim w piątek rano taniał

W piątek rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty staniał o 3,53 proc. do 52,88 euro za MWh. Spadły też, o 3,47 proc., kontrakty marcowe do 53,25 euro za MWh.

W piątek po godz. 9.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty staniał o 3,53 proc. do 52,88 euro za MWh, spadły też, o 3,47 proc., kontrakty marcowe do 53,25 euro za MWh. Z kolei za kontrakty z dostawą w kwietniu płacono 54,37 euro za MWh, co oznacza spadek o 2,93 proc.

W czwartek ok. godz. 17.45 kontrakty gazowe z dostawą w lutym spadały o ponad 3,6 proc. do 54,6 euro za MWh. Taniał - o ponad 4 proc. - również gaz z dostawą w marcu. Kontrakty marcowe były wyceniane na 54,8 euro za MWh.

W czwartek rano ok. 9.45 gaz drożał o kilka procent. Kontrakty lutowe wyceniane były na 59,35 euro za MWh, a marcowe na 59,25 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

