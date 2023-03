Gaz -System i ukraiński operator gazociągów GTSOU podpisały porozumienie o współpracy (aktualizacja)

Gaz -System i ukraiński operator gazociągów GTSOU podpisały w czwartek porozumienie o współpracy. Zakłada ono zwiększenie mocy przesyłowej gazociągów, synchronizację systemów gazowych obu krajów oraz przesyłu biometanu i zielonego wodoru.

Gaz-System oraz Gas Transportation System Operator of Ukraine podpisały porozumienie o współpracy ma ono doprowadzić do synchronizacji systemów przesyłu gazu Polski i Ukrainy oraz zwiększenia mocy przesyłowej gazociągów. Będzie także dotyczyło projektów tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu - poinformowały spółki w czwartek podczas konferencji prasowej.

"Formalizujemy to, co się dzieje od dłuższego czasu, czyli naszą współpracę z ukraińskim operatorem w kontekście zarówno harmonizowania sytemu, zapewnienie mocy przesyłowych w kierunku Ukrainy, ale i zwiększania mocy przesyłowych w kierunku Ukrainy, czy też wzajemnego wsparcia i wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych" - poinformował prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński.

Dodał, że drugi obszar to współpraca w formie grup roboczych. "Prowadzimy to od pewnego czasu, a teraz chcemy rozwinąć to, co nas czeka w przyszłości, czyli przesył paliw zielonych biometanu, wodoru. Mamy wspólnie uzupełniające się potencjały (...)i będzie nam łatwiej, w oparciu o taką sformalizowaną współpracę, wymieniać informacje, a także wspólnie planować -powiedział Marcin Chludziński.

"Chcemy (...)wspólnie z Ukrainą planować przyszłość bezpieczną dla obu krajów, ale również dla regionu.(...) stąd nasze codzienne bilateralne współprace i rozmowy. Rozmawiamy nie o Ukrainie, a z Ukrainą. Liczę, że w najbliższym czasie zawrzemy porozumienia w innych obszarach, które mam zaszczyt reprezentować i nadzorować, tak jak dzisiaj w sferze gazu" - stwierdził pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger. Dodał też, że "im dłużej pracujemy, im dłużej poznajemy się w tych trudnych okolicznościach, tym bardziej w przyszłości będziemy mieli zacieśnione więzy gospodarcze i biznesowe".

Prezes GTSOU Paweł Stańczak zwrócił uwagę, że operatorzy Ukrainy i Polski współpracują już bardzo długo.

"Operator Gaz - System już bardzo dawno temu podpisał z operatorem ukraińskim porozumienie (...) inerconnetion agreement. (...)Ukraiński operator zawsze wybiegał w przyszłość i chciał działać według zasad rynku europejskiego. Dzisiaj ten operator jest już wyodrębniony i to są gazociągi, stacje dystrybucyjne, stacje kompresorów na terenie Ukrainy i ten operator (...) spełnia te wszystkie wyśrubowane dyrektywy i standardy techniczne, które powstają w Unii Europejskiej" - zaznaczył Stańczak, dodając, że "(...)chcemy łączyć to, co jest pod ziemią - co nazywamy magazynami gazu z tym, co jest w Europie. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego" - ocenił.

Poinformował również, że plany operatorów wybiegają w przyszłość. "Antycypujemy zmiany, które mają zadziać się w tej części Europy: zazielenianie gazu, biometan, biowodór, być może gaz syntetyczny. Pojawia się coś nowego i nad tym chcemy wspólnie pracować, nauczyć się regulować ten zakres" - powiedział Paweł Stańczak.

Prezes Gaz -Systemu odniósł się natomiast do pytania o zwiększenie mocy przesyłowej interconnectra łączącego Polską i Ukrainę do 3 mld m sześć.

"Jest to plan, o którym rozmawiamy, ale oczywiście musi się to wydarzyć w oparciu o procedurę incremental (oceny zdolności przyrostowej),którą już w tym roku będziemy ogłaszać i będziemy prowadzić. Jeżeli znajdziemy potwierdzenie rynkowe to jak najbardziej tak, ta inwestycja jest możliwa. O jej koszcie za wcześnie mówić - stwierdził Chludziński

GTSOU zarządza systemem przesyłu gazu na Ukrainie.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

