Gaz-System: jest zainteresowanie dodatkowym gazem z terminala FSRU

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System zakończył badanie rynku pod kątem dodatkowej zdolności regazyfikacji w FSRU - planowanym w Gdańsku pływającym terminalu LNG. Wyniki badania potwierdziły zainteresowanie - podkreślił operator.

Wyniki badania wykazały zainteresowanie rynku FSRU dające podstawę do dalszej analizy z wykorzystaniem procedur Open Season - poinformował w czwartek Gaz-System.

Od 6 do 20 marca operator prowadził niewiążącą procedurę badania zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji terminala FSRU w stosunku do mocy regazyfikacyjnych oferowanych na etapie wiążącej procedury Open Season, czyli 6,1 mld m sześc. rocznie.

Ocena kwestionariuszy złożonych w trakcie procedury i wskazany niewiążąco poziom zapotrzebowania potwierdza zainteresowanie rynku zwiększoną zdolnością regazyfikacji terminala FSRU, a także eksportem zregazyfikowanego gazu w regionie i daje podstawę do prowadzenia dalszych analiz przez operatora - podkreślił Gaz-System. Jak zaznaczył operator, wyniki badania niewiążącego zapotrzebowania stanowią punkt wyjścia do decyzji o uruchomieniu wiążącej procedury Open Season dla zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji terminala, która jest planowana na II kwartał 2023 r.

Gaz-System zbierał informacje co do zainteresowania rynku nie tylko na dodatkową zdolność regazyfikacji, ale też zainteresowanie eksportem gazu w kierunkach Słowacji, Litwy, Danii i Niemiec przez istniejące interkonektory, oraz do Czech i na Ukrainę poprzez planowane połączenia gazowe.

Oddanie terminala FSRU w Gdańsku do użytkowania jest planowane w latach 2027/2028. Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem terminala LNG w Świnoujściu.

