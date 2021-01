Gaz-System podpisał umowę na zaprojektowanie gazociągu Gustorzyn - Wicko

Gaz-System podpisał z ILF Consulting Engineers Polska umowę na projektowanie gazociągu Gustorzyn - Wicko - poinformował operator systemu przesyłowego gazu. Nowa inwestycja jest związana z realizacją projektu pływającego Terminalu LNG planowanego w Zatoce Gdańskiej.

Projektowane odcinki gazociągu Gustorzyn - Wicko będą miały łączną długość ok. 214 km, a ich trasę zaplanowano na terenie dwóch województw - pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Inwestycja będzie realizowana w podziale na dwa etapy: Gardeja - Kolnik o długości ok. 86 km oraz Gustorzyn - Gardeja o długości ok. 128 km.

Inwestycja umożliwi odbiór i transport zwiększonych ilości gazu ziemnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na to źródło energii - powiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień.

"Rozpoczęliśmy właśnie etap projektowania gazociągu, który połączy budowaną tłocznię w Gustorzynie, poprzez węzeł gazowy w miejscowości Kolnik, ze statkiem LNG w Zatoce Gdańskiej. Ten obiekt będzie nowym punktem wejścia do krajowego systemu przesyłowego. Inwestycja umożliwi odbiór i transport zwiększonych ilości gazu ziemnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na to źródło energii" - powiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień. Dodał, że zadanie wpisuje się także w realizację celów polityki klimatycznej zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej.

✍️Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla gazociągu Gustorzyn – Wicko. Nowa inwestycja jest związana z realizacją projektu pływającego Terminalu LNG typu #FSRU, planowanego w Zatoce Gdańskiej.



Prezes ILF Consulting Engineers Polska Andrzej Dercz zaznaczył, że obie spółki współpracowały wcześniej przy strategicznych projektach.

"Nasza główna oś współpracy dotyczy właśnie gazociągów wysokiego ciśnienia - na zlecenie Gaz-System zaprojektowaliśmy do tej pory ponad 1 400 km gazociągów przesyłowych m.in. Baltic Pipe, Rawa Mazowiecka - Wronów, Lwówek-Odolanów, czy Szczecin-Gdańsk" - wskazał.

Gaz-System podaje, że nowy gazociąg umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do odbiorców w Polsce, a w przyszłości przyczyni się do rozwoju rynku gazu LNG we wschodniej części Europy. Spółka podkreśla, że inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego oraz wzrost znaczenia gospodarczego tej części polskiego wybrzeża.

Trwają również prace projektowe związane z gazociągiem Kolnik - Gdańsk. Inwestycja o długości ok. 35 km połączy pływającą jednostkę FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) z projektowanym węzłem w Kolniku i umożliwi odbiór gazu z pływającego terminalu oraz jego dalszy przesył. Za wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla tej części inwestycji odpowiada konsorcjum firm Ramboll Polska sp. z o.o. oraz Ramboll Danmark A/S.

Program FSRU zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej pływającej jednostki FSRU, która posiada funkcje magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego - LNG.

Terminal FSRU ma być przystosowany do odbioru co najmniej 4,5 mld m3 gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2026/2027 roku.