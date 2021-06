Gaz-System potwierdza, że Energinet ma zgodę na wznowienie prac na większości trasy Balic Pipe

Gaz-System potwierdził w poniedziałkowym komunikacie, że Energinet uzyskał zgodę Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA) na wznowienie prac budowlanych na większości 211 kilometrowej trasy gazociągu Baltic Pipe na lądzie w Danii.

"W przypadku pozostałej części trasy gazociągu Baltic Pipe do rozpoczęcia prac budowlanych konieczne będzie pozyskanie przez Energinet nowego pozwolenia środowiskowego" - dodano w komunikacie.

Z komunikatu wynika też, że Energinet poinformował Gaz-System, że nowa część gazociągu Baltic Pipe, ta na której zostaną obecnie wznowione prace budowlane, w połączeniu z istniejącą siecią przesyłową gazu w Danii umożliwi uruchomienie przesyłu gazu do Polski zgodnie z przyjętymi założeniami projektu tj. do dnia 1 października 2022 roku.

Gaz-System podał też, że pełna moc przesyłowa Baltic Pipe (10 mld m3/r) zostanie uzyskana po ukończeniu prac budowlanych na wszystkich odcinkach tej inwestycji w Danii, czyli do końca 2022 roku.

Spółka podkreśliła, że prace w polskiej części projektu są realizowane zgodnie z założeniami i planuje zakończyć je do 1 października 2022 r.

31 maja Duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, wydane przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska 12 lipca 2019 roku. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Agencję, co oznaczało konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań niezbędnych do oceny, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku wskazanych gatunków zwierząt.

W związku z orzeczeniem z 31 maja Energinet postanowił o tymczasowym wstrzymaniu budowy. W sobotę jednak spółka poinformowała, że Duńska Agencja Ochrony Środowiska nie ma zastrzeżeń do planów wznowienia budowy części projektu na duńskim odcinku lądowym.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.

