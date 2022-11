Gaz-System: przepływy gazu Baltic Pipe utrzymują się na poziomie powyżej 60 mln kWh na dobę

Przepływy gazu Baltic Pipe to powyżej 60 mln kWh na dobę - poinformował Gaz-System w czwartek. Zgodnie z informacjami Energinetu, duńskiego operatora sieci gazowej, po uruchomieniu we wtorek terminala w Nybro, do Baltic Pipe może wpłynąć norweski gaz.

Gaz-System poinformował w czwartek PAP, że przepływy gazu, który od 1 października 2022 roku płynie Baltic Pipe do polskich odbiorców "utrzymują się na poziomie ok. 60 mln kWh na dobę i są realizowane przez Gaz-System zgodnie z nominacjami klientów".

Według danych platformy SWI, 2 listopada br. przepływ gazu Baltic Pipe wynosił ponad 62 mln kWh na dobę (PAP - ponad 5,8 mln m sześc. na dobę).

Wcześniej duński operator sieci gazowej Energinet, partner Gaz-Systemu przy budowie Baltic Pipe, poinformował, że 1 listopada w miejscowości Nybro w zachodniej Danii oddano do użytku terminal odbiorczy Baltic Pipe. Dzięki inwestycji norweski gaz zaczął płynąć do Polski.

Jak podkreślił w komunikacie Energinet "oznacza to, że norweski gaz może wpłynąć do nowego gazociągu Baltic Pipe i może być przesyłany dalej do Polski". Wcześniej od 1 października gazociąg Baltic Pipe dostarczał gaz z duńskich pól na Morzu Północnym oraz europejskiego systemu gazowego.

Gaz do terminala odbiorczego Ørsted w Nybro jest dostarczany z norweskiego gazociągu Europipe II na Morzu Północnym. W terminalu odbiorczym w Nybro gaz jest oczyszczany, po czym następuje obniżenie jego ciśnienia przed dalszym przesyłem.

Energinet przypomniał, że pierwotnie terminal miał zacząć działać 1 października, po czym datę otwarcia trzykrotnie przesuwano z powodu "wyzwań technicznych" związanych z systemami informatycznymi oraz kontroli i bezpieczeństwa.

Gaz-System, polski operator systemu przesyłowego podkreślił natomiast, że zakres inwestycji Baltic Pipe, za który odpowiadał został w pełni zrealizowany.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Energinetu, pełne uruchomienie terminalu Nybro ma nastąpić jeszcze w 2022 roku. Według spółki pełną przepustowość 10 mld m sześc. gazu rocznie Baltic Pipe osiągnie na koniec listopada br.

Uruchomienie przesyłu gazu Baltic Pipe, łączącym szelf norweski przez Danię z Polską miało miejsce 1 października br.

Jedynym użytkownikiem systemu Baltic Pipe będzie na razie PGNiG. Spółka wykupiła większość ze zdolności przesyłowej gazociągu, która docelowo ma wynieść 10 mld m sześc. rocznie. PGNiG będzie sprowadzać gaz z własnego wydobycia na szelfie norweskim i kupiony u innych producentów.

Gazociąg jest wspólną inwestycją operatorów systemów przesyłowych gazu z Polski i Danii - Gaz-Systemu i Energinetu. Gaz-System jest właścicielem i operatorem części zaczynającej się na brzegu duńskiej wyspy Zelandia i biegnącej do Polski po dnie Bałtyku.

