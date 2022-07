Gaz-System: ruszyła pierwsza aukcja przepustowości gazociągów do Danii oraz na Litwę i Słowację

W poniedziałek ruszyła pierwsza w historii aukcja przepustowości połączeń gazociągowych z Danią, Litwą i Słowacją, które umożliwiają sprowadzanie do Polski gazu z różnych kierunków - poinformował w poniedziałek krajowy operator przesyłowy Gaz-System.

Gaz-System poinformował w poniedziałek, że 4 lipca po raz pierwszy na aukcji produktów rocznych są wystawione przepustowości nowych interkonektorów gazowych: Polska-Dania (Baltic-Pipe), Polska-Litwa oraz Polska-Słowacja. Interkonektory mogą przesyłać gaz do i z Polski.

"Dziś aukcja produktów rocznych. Po raz pierwszy będzie można zarezerwować przepustowości roczne nowych połączeń" - przypomniał Gaz-System na Twitterze.

Ofertę dla istniejących i nowych punktów połączeń, które zostały udostępnione w ramach aukcji na Platformie GSA i RBP do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych, Gaz-System przedstawił 4 czerwca 2022 r.

Aukcje rozpoczęły się w poniedziałek, 4 lipca 2022 r. o godz. 9.00 czasu polskiego. Dodano, że alokacja przepustowości na granicy polsko-niemieckiej w punktach GCP Gaz-System/Ontras i Mallnow będzie odbywać się poprzez platformę RBP. Przepustowość w pozostałych punktach na połączeniach międzysystemowych Gaz-System i Gaz-System ISO będzie oferowana na Platformie GSA.

Gaz-System zaznaczył, że aukcje przeprowadzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r.

Zapowiadając w czerwcu aukcję, prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień zaznaczył, że spółka finalizuje największy w historii program inwestycyjny. Dzięki temu krajowy operator przesyłowy może udostępnić dla rynku przepustowości trzy nowe interkonektory, które umożliwiają sprowadzanie do Polski gazu ziemnego z wielu kierunków i źródeł - stwierdził.

Pod koniec czerwca br. Gaz-System poinformował, że ponad 30 dni przed planowanym terminem dokonał odbioru technicznego gazociągu Goleniów - Ciecierzyce. Tym samym kluczowy, 191-kilometrowy odcinek lądowy Baltic Pipe biegnący na trasie Goleniów - Lwówek jest gotowy do rozruchu i nagazowania. Gazociąg Baltic Pipe ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Docelowo gazociąg ten będzie mógł maksymalnie przesyłać 10 mld m sześc. gazu rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów trasa przesyłu ma zacząć działać 1 października 2022 r., a pełną przepustowość osiągnąć z początkiem 2023 r.

Prace budowlane mające na celu połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji zostały zakończone pod koniec maja 2022 r. Na początku czerwca ruszył pierwszy próbny przesył gazu w kierunku do Polski i na Słowację. Zgodnie z zapowiedziami Gaz-Systemu odbiór końcowy interkonektora ma nastąpić na przełomie II i III kwartału 2022. Dwukierunkowy gazociąg Polska-Słowacja o łącznej długości ok. 164 km realizowany przez spółki Gaz-System i Eustream połączył węzeł gazu w Strachocinie na terenie Polski z tłocznią Velké Kapušany (Wielkie Kapuszany) na Słowacji. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie sprowadzenie do Polski gazu w ilości 5,7 mld m sześc. rocznie; w stronę Słowacji będzie można przesłać 4,7 mld m sześc. w skali roku - podał Gaz-System.

Na początku maja br. Gaz-System zakończył także budowę interkonektora łączącego Polskę i Litwę. Gazociąg GIPL o długości 508 km połączył gazowe systemy przesyłowe, którymi zarządzają Gaz-System oraz AB Amber Grid. Przepustowość przerywana dla kierunku z Litwy do Polski to 1,9 mld m sześc. gazu rocznie Przepustowość dla kierunku z Polski na Litwę to 2 mld m sześc. gazu rocznie. Pełną przepustowość GIPL osiągnie w październiku 2022 roku.

