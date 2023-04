Gaz-System sfinansuje transport do atrakcji turystycznych Świnoujścia

Operator terminala LNG w Świnoujściu Gaz-System zadeklarował sfinansowanie bezpłatnego dojazdu turystów do atrakcji w prawobrzeżnej części miasta w czasie długiego majowego weekendu. 13 kwietnia wojewoda wprowadził zakaz przebywania w pobliżu terminala.

Wojewoda zakazał przebywania w odległości mniejszej niż 200 m od terminala ze względów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Na skutek decyzji zamknięta została droga prowadząca pod rurociągami do latarni morskiej i Fortu Gerharda. Zamknięta została też główna droga, prowadząca na plażę.

Jak poinformował Gaz-System, spółka planuje pokrycie kosztów bezpłatnego transportu dla mieszkańców i turystów od 29 kwietnia do 7 maja. Trwają ustalenia z podmiotami wykonującymi te usługi, w tym armatorem białej floty, który zapewni dostępność z Przystani Adler-Schiffe i Przystani Warszów do Fortu Gerharda i latarni morskiej od strony nabrzeża oraz komunikacją autobusową w Świnoujściu, która ma dowozić pasażerów z dworca autobusowego do plaży w prawobrzeżnej części Świnoujścia.

Jeszcze przed długim weekendem Gaz-System planuje również utwardzenie alternatywnej drogi na plażę w prawej części Świnoujścia w okolicach Podziemnego Miasta.

Jednocześnie Gaz-System podtrzymał gotowość dalszych rozmów z miastem Świnoujście, mających na celu sfinansowanie przez spółkę docelowych rozwiązań komunikacyjnych zaproponowanych przez miasto. Spółka stoi na stanowisku, że koszty tych rozwiązań powinny być pokryte ze środków finansowych ujętych w podpisanym we wrześniu 2022 r. porozumieniu z miastem Świnoujście, dotyczącym wybudowania drogi dojścia do zabytków od zachodniej strony terminala. Przekazanie funduszy nastąpi po podpisaniu przez strony wynegocjowanego aneksu do porozumienia - zastrzegł operator.

Gaz-System to strategiczna spółka Skarbu Państwa, operator krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego, a także właściciel i operator terminala LNG w Świnouściu.

