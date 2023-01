Trwają badania Zatoki Gdańskiej w związku z budową pływającego terminala LNG

Trwają badania geofizyczne i geologiczne w Zatoce Gdańskiej w ramach projektu infrastruktury morskiej związanej z budową pływającego terminalu FSRU - poinformował we wtorek Gaz-System.

Gaz-System informował w listopadzie 2022 r. o podpisaniu umowy z firmą Rambøll Danmark A/S na opracowanie projektu budowlanego infrastruktury morskiej związanej z budową pływającego terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej.

W ubiegłym tygodniu prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński poinformował, że spółka uzyskała komplet decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich gazociągów lądowych w ramach projektu FSRU Gdańsk.

Gaz-System informował wtedy, że planowana rozbudowa krajowego systemu przesyłowego związana z budową terminala FSRU umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie.

FSRU umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu do klientów w Polsce i w regionie

"Trwają badania geofizyczne i geologiczne w Zatoce Gdańskiej w ramach projektu FSRU Offshore. Prace badawcze mają na celu rozpoznanie ukształtowania dna morskiego i identyfikację przeszkód. Ich wyniki będą podstawą do projektowania elementów infrastruktury FSRU" - podał Gaz-System na Twitterze.

Gaz-System informował wtedy, że planowana rozbudowa krajowego systemu przesyłowego związana z budową terminala FSRU umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie. Aktualnie prace projektowe obejmują trzy inwestycje: gazociąg Kolnik - Gdańsk o długości ok. 35 km, gazociąg Gustorzyn - Wicko, odcinek Gardeja - Kolnik o długości ok. 86 km, gazociąg Gustorzyn - Wicko, odcinek Gustorzyn - Gardeja (ok. 128 km).

Gdański terminal będzie zdolny do wyładunku, składowania i regazyfikacji LNG

Jak podaje Gaz-System, umiejscowiona w rejonie Gdańska pływająca jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) będzie zdolna do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych.

Spółka zaznaczyła, że w zależności od przyjętych założeń dotyczących modelu świadczenia usług, w tym między innymi podziału zdolności terminalu na Sloty, w ramach, których świadczone będą usługi regazyfikacji albo usługi regazyfikacji i usługi dodatkowe, terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji odpowiadającej około 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie.

Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w latach 2027/2028.

Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu - podano na e-stronie spółki.