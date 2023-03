Gaz-System z umowami na roboty budowlane, dostawę m.in. rur i armatury dot. Gazociągu Warszawskiego

Gaz-System zawarł umowy na roboty budowlane oraz dostawę m.in. rur i armatury dot. Gazociągu Warszawskiego, który ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu dla stolicy - poinformowała spółka w środę. Dodano, że wykonawcą robót budowlanych został Budimex, a dostawcą rur firma Ferrum.

Jak poinformował w środę Gaz-System, spółka zawarła komplet umów niezbędnych do rozpoczęcia budowy gazociągu relacji Rembelszczyzna - Mory. "Wybrano wykonawcę robót budowlanych i zapewniono dostawy rur, armatury oraz łuków indukcyjnych" - sprecyzował operator gazociągów.

"Wkrótce rozpocznie się budowa gazociągu, który ma zapewnić mieszkańcom aglomeracji warszawskiej bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Niskoemisyjne paliwo, wykorzystywane do produkcji energii i ciepła zarówno przez stołeczne elektrociepłownie, jak i gospodarstwa domowe, wpłynie na poprawę jakości powietrza w stolicy i okolicznych gminach" - przekazał Gaz-System.

Spółka wskazała, że wykonawcą robót budowlanych została firma Budimex. "Zgodnie z kontraktem prace będą prowadzone przez 24 miesiące. W pierwszej kolejności opracowany zostanie harmonogram robót" - podano.

Gaz-System wybrał również dostawców materiałów niezbędnych do powstania gazociągu, czyli rur, łuków indukcyjnych i armatury sterująco-zamykającej.

"Firma Ferrum dostarczy rury potrzebne do ułożenia całego gazociągu. Będą to izolowane zewnętrznie rury osłonowe oraz rury stalowe, które dodatkowo są wewnętrznie malowane, a każda z nich ma długość 16 m" - wyjaśnił operator gazociągów.

Jak dodano w informacji, pozostałe kontrakty dotyczą dostawy 67 łuków indukcyjnych oraz niezbędnej armatury, w tym zaworów kulowych o różnych średnicach. Zawarte zostały z Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice, spółką Gazomet oraz z konsorcjum P.R.U.H. ARMA-POL s.c. Stanisław Kulka, Robert Płotnicki i Armatury Group a.s.

Gaz-System podał, że Gazociąg Warszawski będzie liczył 28,5 km i połączy Rembelszczyznę z Morami. Jego trasa przebiegnie przez gminy: Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki oraz trzy warszawskie dzielnice: Białołękę, Bielany i Bemowo.

"Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy, umożliwiając przesył ponad 2 mld m sześc. gazu rocznie. Możliwe będzie również przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców - np. elektrociepłowni i ciepłowni, co z kolei przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła" - podkreśliła spółka.

Operator gazociągów zwrócił uwagę, że już na etapie projektowania zadbał o minimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko. "Dzięki dodatkowym nakładom w wysokości ok. 36 mln zł udało się ograniczyć wycinkę drzew o ok. 30 proc. w stosunku do pierwotnych założeń. Spółka zobowiązała się również do wykonania dodatkowych dobrowolnych nasadzeń" - zaznaczono.

Jak dodano, na terenie gminy Łomianki Gaz-System partycypuje ponadto w 80 proc. kosztów remontu wałów rzeki Wisły na odcinku Buraków-Sady na podstawie zawartych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Porozumienia z 8 lutego 2022 r. i Umowy o współfinansowaniu z 2 listopada 2022 r.

"Jeszcze przed przekazaniem wykonawcy terenu pod budowę gazociągu Gaz-System zorganizuje kolejne spotkania z mieszkańcami gmin i dzielnic, przez które przebiegać będzie inwestycja. Podobnie jak w październiku, listopadzie i grudniu minionego roku, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dotyczące prowadzonych prac i korzyści płynących z tej inwestycji" - zapowiedziała spółka.

Gaz-System to krajowy operator systemu przesyłu gazu ziemnego. Spółka zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 Gaz-System realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

